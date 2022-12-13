На Дону создадут технопарки в каждом муниципалитете с населением более 50 тыс. человек

В Ростовской области в рамках обеспечения инфраструктуры для инвестпроектов планируют создавать технопарки и промышленные парки в каждом районе с численностью населения более 50 тыс. человек. Об этом в своем инвестиционном послании заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам главы региона, по задумке властей будут создаваться либо частные индустриальные парки, либо технопарки для размещения производственных предприятий.

«Это новые возможности для бизнеса и потенциально новые рабочие места. Этим нужно заниматься муниципальным образованиям во взаимодействии с министерствами региона. У нас уже сеть такие примеры — частный Новочеркасский индустриальный парк, частный бизнес-парк ГПЗ в Ростове, ведется работа по созданию технопарков “Гранит„ и “Азовский„»,— сказал Василий Голубев.

Он отметил, что сейчас ведется работа по созданию технопарков в Волгодонском, Сальском и Октябрьском районах.

Анатасия Назарова