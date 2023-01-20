Прокатная десятка

19 января в прокат вышел ряд фильмов, среди которых американский вестерн «Отзвуки прошлого» и британский триллер «На краю». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Молодость
- Режиссер: Дмитрий Давыдов
- В ролях: Альберт Алексеев, Анатолий Стручков, Елена Маркова
- Жанр: комедия, драма / Россия / 88 мин.
- В прокате: с 19 января
Кинокритик Андрей Плахов: «Сорокалетний Вася Николаев возвращается в якутскую деревню, которую покинул после школы ради соблазнов большого города и ни разу потом сюда не наведывался. За спиной — армия, распавшаяся семья с двумя детьми, сухой остаток — одиночество, алименты, отсутствие профессии и близких людей. Плюс тянущаяся с детства репутация: вспоминают его словами "тормоз", "тот, что о дерево ударился". И еще он запомнился одному из местных тем, что позаимствовал у него мотоцикл и исчез на добрых двадцать лет.
Так что встречают Васю без особой радости. Он тут же становится объектом пристального внимания деревенских драчунов на дискотеке, не обходится и без визита в ментовку. Пытается законтачить с бывшими одноклассниками и одноклассницами, но у всех своя жизнь, семьи. И остается никому не нужный герой один в заброшенном родительском доме, в компании с бутылкой и с мухой — единственным живым существом, которое обитает рядом в пустоте и вечной мерзлоте. Может сложиться ложное впечатление, что фильм этот — серая тоска, унылое и скучное зрелище. Ничего подобного: он брызжет анархизмом и молодой энергией, полностью отвечая своему названию».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Жизнь в морозовом свете».
Отзвуки прошлого
- Режиссер: Бретт Доноху
- В ролях: Николас Кейдж, Дин Армстронг, Райан Кира Армстронг
- Жанр: боевик, вестерн / США / 95 мин.
- Слоган: «Месть не слишком думает о законе»
- В прокате: с 19 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «С героем Кейджа, хладнокровным наемным стрелком Колтоном Бриггсом, мы знакомимся, когда он равнодушно наблюдает за сценой казни в маленьком городке. Его, очевидно, подрядили с целью обеспечить ее беспрепятственное проведение, но в результате небольшой заварушки и заказчик, и предполагаемый преступник оказываются убиты — причем в последнего, только что спасшегося от петли, стреляет сам Бриггс на глазах у его сына. Спустя двадцать лет бывший безжалостный убийца ведет спокойную жизнь с любимой женой (Керри Кнуппе) в другом городке на фронтире, где владеет лавкой и без удовольствия, но покорно подчиняясь просьбам супруги, водит в школу 12-летнюю дочь Брук (Райан Кира Армстронг), к которой не испытывает особо теплых чувств — но в этом девочка отвечает ему взаимностью. Однажды, пока они оба сидят в лавке, их расположенный на отшибе дом навещает небольшой отряд сбежавших из тюрьмы бандитов, которые убивают жену Бриггса и оставляют ему персональное послание кровью на стене амбара».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Отеческий кольт, начало начал».
На краю
- Режиссер: Ховард Дж. Форд
- В ролях: Бриттани Эшворт, Бен Лэмб, Луис Бойер
- Жанр: триллер / Великобритания / 86 мин.
- Слоган: «На предельной высоте свои законы выживания»
- В прокате: с 19 января
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Альпинистка Келли становится свидетелем убийства подруги. Она успевает снять происходящее на камеру, но ее замечают. Девушка отправляется к неприступной скале, надеясь там скрыться от убийц. Но она не подозревает, с какими трудностями ей придется столкнуться во время подъема на вершину и что ее убежище может стать настоящей ловушкой».
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
- Режиссер: Гай Ричи
- В ролях: Джейсон Стэйтем, Джош Хартнетт, Кэри Элвес, Багзи Мэлоун, Хью Грант, Обри Плаза
- Жанр: боевик, триллер, комедия / США, Китай / 114 мин.
- В прокате: с 12 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Персонажа Стейтема здесь зовут Орсон Форчун, и он наемный агент на службе… кажется, британского правительства? Это толком непонятно, но Ритчи с двумя своими соавторами сценария (Айван Эткинсон и Марн Дэвис) постарался замаскировать геополитическую принадлежность своих героев так, чтобы никому не было обидно (по слухам, выход картины в прокат отодвинулся в том числе из-за того, что из нее пришлось вымарывать "украинских гангстеров"). Как бы то ни было, в начале фильма неизвестные люди в камуфляже похищают неизвестно откуда неизвестно что, и обеспокоенный чиновник по имени Норман (Эдди Марсан) поручает некоему Нейтану (Кэри Элвес) собрать команду, чтобы это неизвестно что вернуть. Позже макгаффин начинают именовать "титаном", но что это такое, выясняется только в последней трети ленты».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Джентльмены незадачи».
Битва шефов
- Режиссер: Хоакин Масон
- В ролях: Карра Элехальде, Энрик Окер, Меган Монтанер
- Жанр: комедия / Испания / 92 мин.
- В прокате: с 12 января
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Битва шефов" разрывается от обилия гэгов. От спонтанной психоделической вечеринки в психушке, врачам и санитарам которой герой Микель (Энрик Окер) сдобрил пирожные неким нежным веществом. До проблемы фамильного сходства Микеля с его отцом Хуаном (Карра Элехальде), вынырнувшим из тридцатилетнего отсутствия, на протяжении которого все считали его утонувшим в реке. Увидев их вместе, все персонажи "Битвы" немедленно умиляются: "Как вы похожи, ну просто одно лицо!" Проблема в том, что трудно подобрать фигурантов, менее похожих друг на друга…
Хуан до своего исчезновения был легендарным шеф-поваром ресторана "Врата" в Бильбао, что в Стране Басков. Столь легендарным, что отведать его морских ежей в незапамятном 1990 году намылился сам король Хуан Карлос. Светский триумф обернулся катастрофой. Микель и его брат-охламон напихали в тарелки венценосным особам и прочей чистой публики свеженьких жаб. Те, словно бы их дрессировали специально для столь торжественного момента, синхронно выпрыгнули из супа. Ужас, ужас, ужас, конец карьеры Хуана и роковое падение с моста аж на 30 лет. По прошествии отмеренного срока зрители встречают уже самого Микеля в роли шеф-повара "Врат"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Битва на ежах».
Кровь
- Режиссер: Брэд Андерсон
- В ролях: Мишель Монахэн, Скит Ульрих, Финлэй Войтак-Хиссонг
- Жанр: ужасы / США / 108 мин.
- В прокате: с 12 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Любой человек, видевший в своей жизни хотя бы два-три ужастика, знает, что переезд в старый заброшенный дом, где на стенах висят мрачные портреты,— обычно плохая идея. Хорошо, что в головах сценаристов (в данном случае Уилла Хонли, для которого "Кровь" — первая самостоятельная работа без соавторов) еще обитают персонажи, не знакомые с этим концептом. Вот, например, медсестра Джессика (Мишель Монахэн), которая после развода с мужем (Скит Ульрих) перебирается с двумя детьми в дом, унаследованный от тети и явно нуждающийся в ремонте. Пока старшая дочка Тайлер (Скайлар Морган Джонс) прилежно распаковывает коробки, младший Оуэн (Финлэй Войтак-Хиссонг), разумеется, успевает забраться на крышу амбара и спрыгнуть с нее, но, по счастью, ничего себе не ломает, так что оба получают от матери только легкий нагоняй. В это время семейный золотистый ретривер Пиппин начинает вести себя странно, рычать и подвывать, но никто на это не обращает внимания.
Однако, вопреки ожиданиям, зло, присутствие которого подразумевают законы жанра, обитает вовсе не в доме, а на пересохшем озере неподалеку, посреди которого для пущей жути возвышается корявое дерево с темным дуплом».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Переменный кровоток».
Клипмейкеры
- Режиссер: Григорий Константинопольский
- В ролях: Александр Горчилин, Александр Кузнецов, Мария Шалаева, Владимир Епифанцев, Роза Хайруллина
- Жанр: комедия / Россия / 100 мин.
- В прокате: с 5 января
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Молодой московский клипмейкер Гриша прокладывает путь к славе через лихие девяностые — в эпоху беспечных вечеринок, бандитских стрелок и тяжких телесных повреждений. Его друзья — лучшие клипмейкеры страны, его клиенты — главные ее звезды. Одна лихая авантюра следует за другой — ребятам везет. И, кажется, что все только начинается».
Чебурашка
- Режиссер: Дмитрий Дьяченко
- В ролях: Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов
- Жанр: семейный, комедия / Россия / 120 мин.
- В прокате: с 1 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Взрослым, выросшим на мультфильмах Романа Качанова, стоит приготовиться к сюрпризам. Например, в картине нет крокодила Гены — вместо него лучшим другом Чебурашки становится мрачный мизантроп Геннадий Петрович (Сергей Гармаш), работающий садовником в дендрарии неназванного южного города: съемки проходили в Пятигорске, Кисловодске и Сочи, но действие фильма разворачивается в условной вселенной, имеющей, впрочем, такие приметы российской действительности, как коррупция и ГИБДД. Странная зверушка не приезжает в этот город в ящике с апельсинами, ее сюда приносит торнадо, как Дороти из "Волшебника страны Оз". Вообще, в ленте много отсылок к мировому сказочному и не очень наследию: "Чарли и шоколадной фабрике", "Трем мушкетерам", "Шоколаду" Лассе Хальстрёма и даже "Бегущему по лезвию". Русская и советская культура тоже не забыта: Чебурашка и Гена шутят про "абырвалг" и "тепленькая пошла", а сцена после титров — это буквальная экранизация детсадовского анекдота про "уберите этого с руля"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Ушной промысел».
Белль и Себастьян: Новое поколение
- Режиссер: Пьер Коре
- В ролях: Робинсон Менса Руане, Мишель Ларок, Алис Давид
- Жанр: приключения, семейный / Франция / 96 мин.
- В прокате: с 1 января
Кинопрокатчик «Пионер»: «Себастьяну 10 лет. Его отправляют в горную деревню к бабушке, но это совсем не похоже на каникулы мечты. Но все меняется, когда он встречает Белль — огромную белую собаку, с которой плохо обращался хозяин. Они становится настоящими друзьями, и Себастьян готов на все, чтобы защитить Белль. Он даже не подозревает, что его ждут самые захватывающие каникулы в жизни».
Двойной обман Мадлен Коллинз
- Режиссер: Антуан Барро
- В ролях: Виржини Эфира, Ким Гутьеррес, Бруно Саломон, Жаклин Биссет
- Жанр: триллер, драма / Франция, Бельгия, Швейцария / 102 мин.
- В прокате: с 29 декабря
Кинокритик Михаил Трофименков: «Живет-поживает блондинка по имени — в зависимости от обстоятельств — то ли Жюдит, то ли Марго, а может, вообще Мадлен. У нее два то ли мужа, то ли любовника — испанец-дирижер Мельвиль (Брюно Саломон) и швейцарец Абдель (Ким Гутьеррес), которые то ли знают, то ли не догадываются о существовании друг друга. И еще — трое детей: двое сыновей от Мельвиля и дочь от Абделя. В какой-то момент что-то идет в ее жизни не так: странно было бы, если бы такое причудливое существование длилось годами без сучка и задоринки».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Плохо закруженный сюжет».