Джентльмены незадачи

В прокат выходит комедийный шпионский боевик Гая Ритчи «Операция "Фортуна": Искусство побеждать». Горячо любимый в России режиссер выдает ровно то, что от него ожидают: погони, перестрелки, кривую ухмылку Джейсона Стейтема и очередной самоироничный выход Хью Гранта в роли злодея. Сумма этих слагаемых, по мнению Юлии Шагельман, вполне способна развлечь, а больше от нее ничего и не требуется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран От многочисленных погонь и перестрелок не осталась в стороне даже хакерша (Обри Плаза)

Фото: Miramax Films От многочисленных погонь и перестрелок не осталась в стороне даже хакерша (Обри Плаза)

Фото: Miramax Films

Гай Ритчи, как помнит любой киноман старше 35 лет, начал свою карьеру в самом конце девяностых постановщиком резких и дерзких криминальных боевиков с отчетливо британским ароматом, которого сравнивали аж с самим Тарантино. Затем он на десять с лишним лет переквалифицировался в наемного работника Голливуда, с переменным финансовым успехом производя высокобюджетные глянцевые картины со звездами, от «Шерлока Холмса» (2009) до «Аладдина» (2019). В 2020 году Ритчи вернулся к тому, с чего начал, сняв вопиюще неполиткорректную и отчаянно старомодную криминальную комедию «Джентльмены» всего за $22 млн (собрала она в пять раз больше, и свою долю в этом успехе сыграла и российская публика, принесшая в кассу 1,2 млрд руб., благодаря чему фильм занял третье место в отечественном прокате того года).

За этим последовал эксперимент — тяжеловесная драма отмщения «Гнев человеческий», которая, впрочем, тоже понравилась отечественным зрителям. Однако на сегодняшний день Ритчи заигрывания с «серьезным» кино, похоже, прекратил, вернувшись к разработке золотой жилы комедийного экшена, где шутки легко и непринужденно сочетаются со взрывами. Правда, Джейсона Стейтема, сыгравшего в «Гневе человеческом» главную роль, позвал и в новую картину — все в том же амплуа непробиваемого и неубиваемого крутого парня, в которое добавлена капелька юмора, тоже, впрочем, довольно дуболомного.

Персонажа Стейтема здесь зовут Орсон Форчун (потому и «Операция "Фортуна"»), и он наемный агент на службе… кажется, британского правительства? Это толком непонятно, но Ритчи с двумя своими соавторами сценария (Айван Эткинсон и Марн Дэвис) постарался замаскировать геополитическую принадлежность своих героев так, чтобы никому не было обидно (по слухам, выход картины в прокат отодвинулся в том числе из-за того, что из нее пришлось вымарывать «украинских гангстеров»). Как бы то ни было, в начале фильма неизвестные люди в камуфляже похищают неизвестно откуда неизвестно что, и обеспокоенный чиновник по имени Норман (Эдди Марсан) поручает некоему Нейтану (Кэри Элвес) собрать команду, чтобы это неизвестно что вернуть. Позже макгаффин начинают именовать «титаном», но что это такое, выясняется только в последней трети ленты.

Команду наемников возглавляет Орсон, весьма недовольный тем, что его выдернули из отпуска, который он проводит в Марокко за счет своих работодателей. К нему присоединяются молодой начинающий агент Джей Джей (Багзи Мэлоун) и хакерша Сара Фидель (Обри Плаза). Чтобы найти «титан», им надо внедриться в окружение оружейного барона Грега Симмондса (Хью Грант, как всегда, с упоением изображает мерзкого гада), а для этого, в свою очередь, шантажом привлечь в свои ряды кинозвезду Дэнни Франческо (Джош Хартнетт), фанатом которого Симмондс является. Дополнительно ситуацию осложняет наличие конкурирующей команды во главе с работающим неизвестно на кого Майком (Питер Фердинандо), которому тоже зачем-то нужен «титан».

Сюжет, понятно, не блещет ни логикой, ни последовательностью. Например, в начале фильма многократно упоминается какой-то Джонни, который переметнулся к Майку от Орсона, страшно обидев последнего, но не стоит ждать, что это ружье выстрелит,— посвятив обсуждению предательства несколько диалогов, авторы про него напрочь забывают. Сцены погонь, драк и перестрелок, комические репризы Хартнетта, отыгрывающего пародию на всех самовлюбленных селебрити сразу, и эпизоды, в которых Плаза бойко стучит по компьютерным клавишам и деревянно флиртует со Стейтемом, смешиваются в случайном порядке, а съемочная группа явно просто получает удовольствие от поездки в теплые края (бюджета у продюсеров хватило на Турцию). Наверняка и по другую сторону экрана найдутся желающие это удовольствие разделить. Особенно учитывая прошлые успехи Гая Ритчи в российском прокате и нынешнее отсутствие у него конкурентов.