РБК: Дмитрий Козак может стать главой Счетной палаты

Замглавы администрации Дмитрий Козак является основным кандидатом на пост главы Счетной палаты (СП). Консультации о кандитурах на этот пост продолжаются. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Козак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Козак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По информации РБК, Совет федерации может рассмотреть кандидатов на должность главы СП на следующей неделе. В свою очередь в Кремле не стали комментировать эту информацию. «Никогда не анонсируем»,— сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РБК.

Экс-глава СП Алексей Кудрин покинул пост в ноябре 2022 года, в декабре он начал работу в «Яндексе». По информации РБК, господин Кудрин предлагал на свой пост вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

Согласно поправкам в Конституцию России, Совет федерации должен представить кандидатуры на пост главы СП президенту России. 17 января в Совфеде говорили, что у них пока нет определенной кандидатуры на этот пост.

Дмитрий Козак работает в должности замглавы администрации президента (АП) с 2020 года. Он курирует работу АП в направлении Украины, Абхазии и Южной Осетии. До этого господин Козак занимал должность вице-премьера России, курируя вопросы, связанные с присоединением Крыма к России.

О назначении нового главы СП — в публикации «Ъ» «Счетной палате назначили процедуру».

Олеся Павленко