Кудрин приступил к работе в «Яндексе»

Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин вышел на работу в «Яндексе». В своем Telegram-канале он выложил фотографию с бейджем, на котором написано его имя, изображено его фото и логотип «Яндекса».

«Первый день на новой работе!» — написал господин Кудрин.

5 декабря экс-глава Счетной палаты сообщил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию. О подаче заявления об уходе с поста председателя Счетной палаты он заявил 29 ноября. Совет федерации одобрил его отставку на следующий день.

О его переходе на работу в «Яндекс» до этого писали СМИ. The Bell сообщал, что для управления «Яндексом» создадут фонд, в состав которого войдут господин Кудрин и трое топ-менеджеров.

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Дарья Эрозбек