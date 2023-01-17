У Совета федерации пока нет конкретных кандидатов на пост главы Счетной палаты

Конкретные кандидаты на пост главы Счетной палаты в Совете федерации не обсуждаются, заявил лава регламентного комитета Вячеслав Тимченко. Он отметил, что заседание профильных комитетов состоится на следующей неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Тимченко (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Тимченко (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Профильные комитеты должны рассмотреть кандидатов на пост главы Счетной палаты и направить предложения комитету по бюджету, возможно, сенаторы поддержат предлагаемые профильным комитетам кандидатуры»,— заявил Тимченко в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, бюджетный комитет направит всю обобщенную информацию от коллег по кандидатам на рассмотрение совета палаты. Затем список из не менее трех кандидатов будет направлен президенту.

«Пока никаких обсуждений не идет»,— добавил Вячеслав Тимченко.

Он также опроверг информацию о рассмотрении соответствующего вопроса на первом заседании Совфеда 25 января, назвав ее «досужими домыслами». О еще несформированной повестке заседания комитета на следующей неделе агентству заявил и первый заместитель главы бюджетного комитета Совета федерации Сергей Иванов.

В соответствии с конституционными поправками кандидатуры на пост главы Счетной палаты представляет президенту совет палаты Совета федерации по предложениям его комитетов. Ранее этот вопрос находился в компетенции Госдумы.

Должность председателя Счетной палаты остается вакантной в связи с переходом ее бывшего главы Алексея Кудрина на работу в «Яндекс».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Советы на все случаи жизни».

Дарья Эрозбек