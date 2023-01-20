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Сбербанк на 1,1 млрд рублей профинансировал строительство микрорайона на севере Екатеринбурга

На сервере Екатеринбурга построят экологический микрорайон «Зеленая горка». Общая площадь застройки превысит 20 га. Первая очередь проекта будет состоять из восьми четырехэтажных домов комфорт-класса. На ее возведение Сбербанк открыл специализированному застройщику «Диккит» кредитную линию в размере 1,1 млрд руб., сообщила пресс-служба банка.

Комплекс расположен на окраине города и ограничен улицами Полевая — проспект Космонавтов — и ЕКАД. Концепция микрорайона предполагает использование экологичных материалов. Четыре дома уже сданы в эксплуатацию, оставшиеся дома первой очереди застройщик планирует сдать до конца 2023 года.

Всего в микрорайоне будет возведено около 40 жилых зданий. Площадь квартир-студий составит 24,5 кв. м., однокомнатных — от 42 кв. м., трехкомнатных — до 101 кв. м., а четырехкомнатных —118 кв. м. Завершить строительство планируют в 2027 году.

Ранее Сбербанк профинансировал строительство первых трех очередей жилого квартала «Депо» в районе Старой Сортировки Екатеринбурга. Общая сумма кредитных линий, предоставленных компании «Брусника», составила 7,3 млрд руб. Жилье появится на месте бывшего завода «Электротранс», который занимался ремонтом электротранспорта.

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Диана Сунагатуллина

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