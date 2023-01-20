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Коммерсантъ FM
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CNN: главы минобороны США и Германии не договорились о поставках танков на Украину

Глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны Германии Борис Писториус провели переговоры, однако, несмотря на давление господина Остина, так и не смогли решить вопрос о поставках Leopard 2 на Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Ллойд Остин и Борис Писториус

Ллойд Остин и Борис Писториус

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters

Ллойд Остин и Борис Писториус

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters

Встреча глав оборонных ведомств двух стран прошла в преддверии встречи членов НАТО на американской авиабазе Рамштайн в Германии, которая состоится 20 января.

Высокопоставленный представитель Пентагона перед началом встречи говорил телеканалу, что США оптимистичны и ждут прогресса в вопросе о танках. Однако, как сообщает CNN, не все в американском правительстве разделяют этот оптимизм.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что вопрос о танках все еще не решен перед пятничной встречей и «было бы удивительно, если бы Германия передумала, несмотря на давление Ллойда Остина».

Собеседники CNN заявили, что позиция Германии «вызывает недовольство в администрации США». При этом они считают, что немецкие власти вряд ли ее изменят.

Германия заявила, что не будет отправлять свои танки Leopard на Украину и не разрешит делать это какой-либо другой стране, если США не согласятся передать Киеву свои танки Abram. В Пентагоне говорили, что не собираются поставлять на Украину эти машины из-за высоких материально-технические затрат на их обслуживание. Ожидается, что вопрос о поставках танков будет решен на встрече союзников в Германии 20 января.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек

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