ФСБ сообщила о ввозе контрабандной военной продукции с Украины в Белгородскую область

Управление МВД по Белгородской области возбудило против местного предпринимателя несколько уголовных дело о контрабанде продукции военного назначения с территории Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе регионального управления ФСБ, которое выявило канал поставки.

По данным ФСБ, общая сумма контрабанды оценивается в 50 млн руб. Продукция военного назначения из соседнего государства «перемещалась под видом товара общепромышленного назначения, якобы предназначенного для сохранности скоропортящихся продуктов в учреждениях общественного питания», сообщили в ведомстве. Там выяснили, что в дальнейшем нелегально ввезенные товары по госконтракту в интересах Минобороны были поставлены «в одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса под видом самостоятельно изготовленных». О какой именно продукции идет речь, не уточняется.

Уголовные дела о контрабанде материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники (максимальное наказание — десять лет лишения свободы), возбуждены против предпринимателя из Шебекинского округа Белгородской области, граничащего с Харьковской областью Украины. Личность фигуранта не раскрывается.

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Сергей Калашников, Воронеж