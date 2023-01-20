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Студия «Мельница» подала еще девять исков к свердловским предпринимателям и компаниям

Студия анимационного кино «Мельница» подала еще девять исков в Арбитражный суд Свердловской области к уральским предпринимателям и компаниям. Как следует из картотеки суда, заявления были поданы к семи частным лицам и двум компаниям: «Позитив» и «Сититорг».

Сумма исковых требований по каждому заявлению составляет 50 тыс. руб. Все иски были поданы 18 января. С начала 2023 года студией были подано уже 12 заявлений в свердловский суд.

Напомним, «Мельница» судится с предпринимателями из Свердловской области из-за нарушений исключительных прав на товарные знаки и произведения (персонажи мультфильмов). По данным картотеки Арбитражного суда Свердловской области за 2022 год было подано более 200 исков.

Евгений Дедков о защите интеллектуальных прав в судах

По данным экспертов, студия судится за авторские права на изображение «Лунтика», «Милы» из анимационного сериала «Лунтик и его друзья», героев популярного детского анимационного сериала «Барбоскины», а также, например, изображений «Добрыни Никитича» из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и др.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Мультики защищают в суде».

Мария Игнатова

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