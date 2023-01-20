Студия «Мельница» подала еще девять исков к свердловским предпринимателям и компаниям

Студия анимационного кино «Мельница» подала еще девять исков в Арбитражный суд Свердловской области к уральским предпринимателям и компаниям. Как следует из картотеки суда, заявления были поданы к семи частным лицам и двум компаниям: «Позитив» и «Сититорг».

Сумма исковых требований по каждому заявлению составляет 50 тыс. руб. Все иски были поданы 18 января. С начала 2023 года студией были подано уже 12 заявлений в свердловский суд.

Напомним, «Мельница» судится с предпринимателями из Свердловской области из-за нарушений исключительных прав на товарные знаки и произведения (персонажи мультфильмов). По данным картотеки Арбитражного суда Свердловской области за 2022 год было подано более 200 исков.

По данным экспертов, студия судится за авторские права на изображение «Лунтика», «Милы» из анимационного сериала «Лунтик и его друзья», героев популярного детского анимационного сериала «Барбоскины», а также, например, изображений «Добрыни Никитича» из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и др.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Мультики защищают в суде».

Мария Игнатова

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