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Коммерсантъ FM
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Песков призвал ориентироваться на слова Путина в вопросе завершения мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в рамках частичной мобилизации необходимое число граждан обеспечено. По его словам, в этом вопросе стоит ориентироваться на слова президента России Владимира Путина. Ранее депутат псковского областного собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук сообщил, что получил ответ от администрации президента, в котором говорилось, что мобилизация продолжается.

«Мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизовать, было обеспечено. И дальше начался призыв уже обычный, на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, и предлагаем на это ориентироваться»,— ответил на вопрос «Ъ FM» Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Саму формулировку в ответе господин Песков предложил считать «юридической особенностью». «Не готов сейчас точно вам ответить. Уточню и тогда проясню ситуацию»,— сказал он.

Артур Гайдук направил запрос в администрацию президента 24 ноября. Он объяснил его большим количеством обращений от граждан, обеспокоенных тем, что мобилизация официально не завершена. Депутат предложил издать указ о ее завершении. 16 января в своем Telegram-канале Артур Гайдук опубликовал ответ администрации президента. В документе утверждалось, что 28 октября завершился призыва граждан из запаса, однако действие указа президента о частичной мобилизации продолжается.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. О ее завершении сообщалось 31 октября. При этом официального указа о завершении подписано не было. Российский президент сказал, что проконсультируется с юристами о подписании указа. Как позже сообщал Дмитрий Песков, по итогу консультаций с юристами в Кремле пришли к выводу, что указа не требуется. Вместе с тем в сети распространялась неподтвержденная информация о второй волне мобилизации. Дмитрий Песков в ответ на подобные сообщения заявил, что эту тему «искусственно будируют».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Частичная мобилизация

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Огневая подготовка мобилизованных в Волгоградской области

Огневая подготовка мобилизованных в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Занятия по огневой подготовке в рамках частичной мобилизации в Волгоградской области

Занятия по огневой подготовке в рамках частичной мобилизации в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Резервистов обучают стрельбе в Волгоградской области

Резервистов обучают стрельбе в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизированные в Ижевске

Мобилизированные в Ижевске

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. Пункты сбора мобилизованных в городе закрыты с 14:00

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. Пункты сбора мобилизованных в городе закрыты с 14:00

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие»,— отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге &lt;br>На фото: закрытие временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка

«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие»,— отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге
На фото: закрытие временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Мужчина снимает баннер с надписью «За мир» после закрытия временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка в Москве

Мужчина снимает баннер с надписью «За мир» после закрытия временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Провожающие на вокзале в Томске

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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Огневая подготовка мобилизованных в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Занятия по огневой подготовке в рамках частичной мобилизации в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Резервистов обучают стрельбе в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизированные в Ижевске

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. Пункты сбора мобилизованных в городе закрыты с 14:00

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие»,— отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге
На фото: закрытие временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Мужчина снимает баннер с надписью «За мир» после закрытия временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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