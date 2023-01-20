Песков призвал ориентироваться на слова Путина в вопросе завершения мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в рамках частичной мобилизации необходимое число граждан обеспечено. По его словам, в этом вопросе стоит ориентироваться на слова президента России Владимира Путина. Ранее депутат псковского областного собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук сообщил, что получил ответ от администрации президента, в котором говорилось, что мобилизация продолжается.

«Мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизовать, было обеспечено. И дальше начался призыв уже обычный, на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, и предлагаем на это ориентироваться»,— ответил на вопрос «Ъ FM» Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Саму формулировку в ответе господин Песков предложил считать «юридической особенностью». «Не готов сейчас точно вам ответить. Уточню и тогда проясню ситуацию»,— сказал он.

Артур Гайдук направил запрос в администрацию президента 24 ноября. Он объяснил его большим количеством обращений от граждан, обеспокоенных тем, что мобилизация официально не завершена. Депутат предложил издать указ о ее завершении. 16 января в своем Telegram-канале Артур Гайдук опубликовал ответ администрации президента. В документе утверждалось, что 28 октября завершился призыва граждан из запаса, однако действие указа президента о частичной мобилизации продолжается.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. О ее завершении сообщалось 31 октября. При этом официального указа о завершении подписано не было. Российский президент сказал, что проконсультируется с юристами о подписании указа. Как позже сообщал Дмитрий Песков, по итогу консультаций с юристами в Кремле пришли к выводу, что указа не требуется. Вместе с тем в сети распространялась неподтвержденная информация о второй волне мобилизации. Дмитрий Песков в ответ на подобные сообщения заявил, что эту тему «искусственно будируют».

Лусине Баласян