Сербия отправит на Украину технику для поддержания энергосистемы страны

Правительство Сербии направит на Украину гуманитарную помощь с оборудованием для восстановления энергосистемы страны. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина страны 19 января.

«Правительство Сербии приняло решение направить на Украину гуманитарную помощь, в приоритетном порядке — оборудование с целью поддержки электроэнергетической системы этой страны»,— сказано в сообщении правительства.

Отметим, что накануне президент Сербии Александар Вучич в интервью Bloomberg заявил, что правительство его страны не признает Крым и Донбасс российскими и продолжает считать их частью Украины.

Это не первый случай, когда балканская страна оказывает помощь Украине. Летом 2022 года Сербия выделяла €3 млн для помощи украинским беженцам и детям. Финансовая помощь проводилась через структуры ООН. При этом Сербия не присоединилась к санкциям Запада и не разрывала отношений с Россией.

Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября. В декабре 2022 года «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. В январе гендиректор украинской энергокомпании Yasno (входит в крупнейший на Украине энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко говорил, что на Украине «огромный дефицит» выработки электроэнергии из-за обстрелов и повреждений энергообъектов. В ноябре Еврокомиссия призвала страны Евросоюза передать Украине трансформаторы и электрогенераторы.

Что происходит на 331-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко