Украинские энергетики заявили об «огромном дефиците» электричества

Гендиректор украинской энергокомпании Yasno (входит в крупнейший на Украине энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко рассказал об «огромном дефиците» выработки электроэнергии на Украине. По его словам, ряд ТЭС не работает из-за повреждений. Он не стал прогнозировать сроки их восстановления.

«Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромен. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будет продолжаться ремонт, пока не известно»,— написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Он также призвал готовиться к продолжительным отключениям электричества.

Сегодня, 15 января, в Минобороны России подтвердили, что днем ранее российские вооруженные силы наносили ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о сокращении лимитов потребления электроэнергии для всех областей Украины из-за повреждений ТЭС.

Анастасия Ларина