Бастрыкин подтвердил продолжение расследования дела о сносе дома Басевича после признания его законным

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России продолжать расследование уголовного дела о нарушениях при сносе исторического дома Басевича в Санкт-Петербурге. Накануне городской суд признал снос здания как аварийного законным.

«Коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства градозащитников об истребовании из Следственного комитета экспертного заключения, выводы которого могли бы поставить точку в рассматриваемом вопросе. Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России продолжать расследование уголовного дела, опираясь на мнение экспертов по ранее поставленным вопросам, а также не оставлять без внимания вопросы, связанные с обеспечением сохранности здания»,— говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Ход расследования уголовного дела остается под контролем главы ведомства, отметили в СКР.

«Ъ-СПб» подробно писал о ситуации вокруг дома Басевича. Ранее здание, находящееся в аварийном состоянии с 2007 года и неоднократно горевшее, исключили из списка вещдоков по уголовному делу о превышении полномочий в КГИОП. Оно признано аварийным и подлежащим сносу полностью — за исключением половины фасадной стены. Смольный передал его Академии танца Бориса Эйфмана для реконструкции под общежитие для сотрудников. В августе этого года СПбГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» заключило контракт стоимостью 2,7 млрд рублей на реставрацию дома в пользу Академии танца Бориса Эйфмана с ПСБ «Жилстрой».

Подробнее о читайте в материале «Ъ-СПб» «Аварийный дом стал вещдоком».

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