После Нового года расходы россиян на лекарства от простуды выросли на 12%

За вторую неделю января россияне потратили на лекарства от простуды 260 млн руб., что на 12% больше показателя аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Первый ОФД» (входит в группу ВТБ).

По подсчетам сервиса, больше всего выросли продажи лекарств от заболеваний горла. Их продажи увеличились на 21%, до 25 млн руб. Продажи назальных препаратов выросли на 19%, до 100 млн руб., лекарств против синдромов простуды и кашля — на 17%, до 45 млн руб., препаратов для лечения дыхательных путей — на 15%, до 30 млн руб. Продажи противовирусных лекарств за этот же период снизились на 5%, до 61 млн руб.

«На фоне роста заболеваемости коронавирусом мы видим, что россияне все чаще применяют симптоматические препараты и реже прибегают к противовирусной терапии. Это может объясняться выводами экспертов о более легком течении болезни, вызываемой коронавирусом, в том числе новым штаммом "кракен". Однако за последнюю неделю мы видим существенный — порядка 20% — рост спроса на препараты для лечения дыхательных путей по сравнению с первой неделей января»,— цитирует пресс-служба Татьяну Гребенкину, старшего аналитика «Первого ОФД».

Ранее «Ъ» писал, что в 2022 году операторы госзакупок приобрели лекарства на 910 млрд руб., что на 5% больше в годовом выражении. Закупки для районных стационаров сократились на 32%, для для городских больниц — на 28%.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Сокращение в госпитательных целях».

Олеся Павленко