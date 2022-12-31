Денежный отток пошел на рекорд

Россияне вывели на зарубежные депозиты 2,5 трлн руб. с начала 2022 года. Это сопоставимо с доходами бюджета Москвы с января по октябрь. Самый масштабный отток денег из страны произошел в третьем квартале, когда на иностранные вклады поступили 1,5 трлн руб. Это в 26 раз больше, чем за тот же период прошлого года, пишет “Ъ”. Еще по 500 млрд руб. россияне вывели в первом и втором кварталах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Насколько велика сумма? И как ее отсутствие отразится на российской экономике? “Ъ FM” обсудил это с управляющим директором по валидации агентства «Эксперт РА» Юрием Беликовым: «Чтобы как-то осмыслить эту сумму, мы можем сравнить ее с общим объемом средств физлиц на счетах в российских банках, а он составляет более 30 трлн руб.

Соответственно, отток 1,5 трлн руб. некритичен, это не то, что угрожает стабильности банковского фондирования.

Но, естественно, эта величина вполне значима, поскольку по сути средства физлиц — это один из немногих источников длинного фондирования для кредитных организаций наравне со средствами институциональных инвесторов, которые, конечно, конечны. С учетом того, что банки испытывают явный дефицит долгосрочного фондирования, это существенно. И в их интересах обратить этот тренд и удерживать фондирование, в том числе за счет повышения ставок.

Ключевые драйверы такого оттока — это информационные поводы, которые мотивировали определенные категории граждан к непредвиденным расходам, к релокации в том числе. И отчасти на разгон этого оттока в третьем квартале сработало ослабление ограничений по трансграничному выводу капитала, которые вводились в начале 2022-го. Но скорее всего дальше эта динамика пойдет на спад, потому что клиенты банков, которые хотели вывести средства, это сделали, воспользовавшись ослаблением. И, соответственно, если информационный фон хоть как-то стабилизируется, деньги все-таки будут удерживаться в системе».

ЦБ ограничил вывод денег за рубеж в марте 2022-го, лимит составил $5 тыс. для физлиц. В июне порог повысили до $10 тыс., а если перевод происходит на свой счет или другому человеку — до $150 тыс. Суммы на депозитах россиян в зарубежных банках растут уже больше года. Показатели третьего квартала 2022-го максимальны за все время публикации этой статистики ЦБ. Как россияне могут инвестировать выведенные за рубеж деньги? Финансовый советник Наталья Смирнова отмечает несколько вариантов:

«Боюсь, для россиян без ВНЖ, ПМЖ и гражданства, европейский рынок будет закрыт. Так что, наверное, можно рассматривать американский рынок или, например, Гонконг. В марте 2023 года должно пройти заседание ФРС США, и тогда будет легче планировать свою инвестстратегию. Кроме того, с приобретением зарубежных активов возникнет вопрос, как их выводить в случае продажи. Возникает вопрос валютного законодательства Российской Федерации, потому что если гражданин — валютный резидент, то он не может выводить на свой банковский счет за рубежом инвестдоход, если эта страна не входит в ЕАС или не обменивается с Россией соответствующей информацией. Инвестор также должен понимать, какое у него будет налогообложение. Для этого нужно ответить на инфраструктурный вопрос.

Если человек планирует получить ВНЖ, ПМЖ или гражданство другой страны, то следует уточнить, приведет ли это к тому, что он станет ее налоговым резидентом. И если да, то какие сборы с его инвестиций будут применяться.

Может быть, в связи с изменением резидентства ему стоит пересмотреть портфель в пользу фондов или бумаг, которые дивиденды вообще не платят, а лучше все аккумулируют внутрь себя.

Если это просто россиянин с паспортом РФ, тогда для безопасности я бы рассматривала инвестиции только через дружественные юрисдикции».

Между тем за последние месяцы все больше иностранных банков за границей отказываются принимать карты «Мир». К ноябрю работа системы была затруднена в Казахстане, Вьетнаме, Киргизии и Таджикистане и ограничена в Турции, Узбекистане и Южной Корее, следует из данных портала «Сравни.ру». «Мир» продолжает полноценно работать в Армении, Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии.

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Даниил Бабкин