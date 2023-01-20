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обновлено 10:06

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 20 января

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

10:05. В мэрии Белгорода напомнили о плановой проверке системы оповещения населения. Сегодня сирены включат в 14:30 в районе правого берега пляжа реки Северский Донец. Проверка проходит ежедневно с начала декабря, она продлится до 24 января.

09:02. В Нижнедевицком районе Воронежской области простились с гранатометчиком Иваном Пономаревым. 2 января он спас боевых товарищей ценой своей жизни, накрыв собой гранату.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 января

Жители Белгорода принесли цветы в память о погибших мирных жителях Украины в городе Днепр к памятнику Богдану Хмельницкому в центре города. Коммунальщики вскоре убрали букеты и фотографии…

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