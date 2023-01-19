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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 января

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

8:30. В администрации Бутурлиновского района Воронежской области сообщили о гибели 8 января 2023 года в ходе спецоперации на Украины 21-летнего рядового Виктора Авдеенко. Там рассказали, что боец родился в многодетной семье в городе Токмок в Кыргызстане, а проживал в рабочем поселке Нижний Кисляй Бутурлиновского района. В 2017 году окончил здесь Нижнекисляйскую СОШ им. Полякова. Поступил в Бутурлиновский механико-технологический колледж, затем прошел срочную службу в рядах ВС РФ. Позже он «был вновь призван на защиту Родины».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 18 января

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