Производство крупнейшей украинской металлургической компании сократилось в пять раз

В 2022 году крупнейшая горно-металлургическая компания Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» снизила производство в пять раз. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Нынешняя ситуация поставила украинскую металлургию на грань выживания. Уровень производства в "АрселорМиттал Кривой Рог" упал в пять раз»,— сказано в сообщении компании. Там добавили, что производственные мощности компании были загружены не более чем на 20-25%.

За год компания произвела 1,6 млн тонн чугуна (29% от планового объема), 1,2 млн тонн стали (23,1%), 1,1 млн тонн проката (22,8%), 1 млн тонн кокса (37,3%), 4,5 млн тонн концентрата (42,8%) и 11,6 млн тонн руды (44%).

В «АрселорМиттал Кривой Рог» добавили, что за 2022 год объемы производства сталелитейной промышленности на Украине упали на 70%.

В декабре замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма говорил, что в четвертом квартале года промышленное производство на Украине снизилось на 70%. По его словам, показатели могут варьироваться в зависимости от ситуации в конкретном регионе и электроснабжения того или иного предприятия.

Олеся Павленко