МВД Франции насчитало 1,2 млн участников протестов против пенсионной реформы по всей стране

Около 80 тыс. человек вышли на сегодняшние протесты против пенсионной реформы в Париже, 1,2 млн человек — во всех городах Франции, сообщило МВД страны. По данным France 24, массовые манифестации привели к транспортному коллапсу и приостановке работы производств из-за забастовки рабочих.

Как передает Reuters, протестующие скандируют лозунги против повышения пенсионного возраста и за увеличение зарплат. Профсоюзная организация CGT оценивает численность демонстрантов по всей стране в 2 млн человек (в Париже — в 400 тыс.).

France 24 также сообщает о столкновениях полиции с протестующими из числа участников анархистских движений. В Париже было арестовано 30 человек.

Уже после начала общенациональных протестов президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции в Испании заявил, что пенсионная реформа «справедлива и ответственна», а ее реализация необходима для страны.

Реформа должна повысить возраст выхода на пенсию для граждан Франции с 62 до 64 лет. Протестовать против нее призвали восемь крупнейших французских профсоюзов. На фоне роста общественного недовольства в стране из-за непопулярной реформы во Франции увеличилась активность движения «желтых жилетов», находившегося в состоянии относительного упадка с 2020 года.

Подробнее о французских протестах — в материале «Ъ» «Пенсии аукнутся Франции».

Андрей Сапожников