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Коммерсантъ FM
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Во Франции начались массовые протесты из-за увеличения пенсионного возраста

Сегодня, 19 января, во Франции проходит массовая забастовка, организованная объединением крупнейших профсоюзов страны, против повышения пенсионного возраста до 64 лет. Митинги по плану организаторов должны пройти в 215–250 городах Франции, сообщает газета Ouest-France.

По информации издания, в забастовке участвуют в частности работники образовательной, транспортной и энергетической сфер, студенты университетов и ученики старших классов. Власти Франции предупреждают граждан о возможных сбоях в работе метро, нарушениях графиков движения поездов и самолетов. По данным Le Figaro, во Франции может быть снижено производство электроэнергии, поскольку бастуют и работники крупнейшей генерирующей госкомпании EDF.

В газетах отмечается, что для охраны общественного порядка во время забастовок правоохранительные органы Франции задействуют более 10 тыс. полицейских. Министерство внутренних дел опасается беспорядков, сообщает Ouest-France.

10 января французское правительство заявило, что планирует повысить минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет с 2030 года. Применяться новая планка пенсионного возраста будет для граждан, родившихся после сентября 1961 года. По данным Bloomberg, власти будут повышать возраст для получения пенсии постепенно, начиная с 1 сентября 2023 года.

Подробнее о реакции французского общества на пенсионную реформу — в материале «Пенсии аукнутся Франции».

Эрдни Кагалтынов

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