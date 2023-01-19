Пенсии аукнутся Франции

По всей Франции 19 января начнется первый тур многодневной всеобщей забастовки. Французы протестуют против реформы системы пенсионного обеспечения, которую правительство 30 января представит на рассмотрение в парламент. Согласно опросу Ifop-Fiducial, более двух третей французов (68%) настроены против повышения пенсионного возраста. К трудному четвергу готовится и корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Впервые за последнее десятилетие большинство крупнейших французских профсоюзов, обычно не очень-то ладящих друг с другом, солидарно призвали к забастовке. В четверг на сутки должны встать поезда и общественный транспорт, прекратить работу нефтеперерабатывающие предприятия, уйти на внеочередные каникулы школьные учителя. Пока что речь идет о трех турах забастовки: 24 часа 19 января, 48 часов 26–27 января и 72 часа 6–8 февраля, но профсоюзные лидеры не сомневаются в силе таких точечных ударов и не отрицают возможность объявления бессрочной забастовки.

Они вспоминают социальные битвы 2019 года, когда французы боролись против попытки введения новой системы начисления пенсий по пунктам. Антракт в классовой борьбе тогда объявила эпидемия COVID-19. Но правительство и президент Эмманюэль Макрон не отказались от своих планов. Проект нового закона будет рассмотрен 23 января на Совете министров и 30 января отправится в Национальную ассамблею, чтобы 6 февраля выйти на голосование. Власти объясняют это просто: пенсионная система, весьма комфортная во Франции, больше не выдерживает финансового бремени. Помимо проблем с государственной казной, изменились и условия жизни населения.

Если в начале ХХ века, когда закладывались основы пенсионной системы, женщины жили в среднем 56, а мужчины 48 лет, то в XXI веке средняя продолжительность жизни во Франции достигла 85 лет для женщин и 79 для мужчин. Согласно расчетам статистиков из Insee (Institut national de la statistique et des etudes economiques), для родившихся в прошлом году эти цифры могут составить соответственно 93 года и 90 лет.

Премьер-министр Элизабет Борн в своем выступлении 10 января уже обрисовала главные направления реформы. Ключевая мера — выход на пенсию, который сегодня возможен в 62 года, будет перенесен на 64 года. Это не будет сделано моментально: каждый год начиная с 1 сентября этот возраст будет отодвигаться на три месяца, чтобы к 2030 году достигнуть 64 лет. Как специально отметила госпожа Борн, «к концу пятилетнего срока президентства (Эмманюэля Макрона, то есть в 2027 году.— “Ъ”) на пенсию можно будет выйти в 63 года и 3 месяца». Относится это, впрочем, только к тем, кто родился позже 1997 года. Увеличивается также срок, в течение которого надо платить взносы, то есть непрерывно работать, чтобы получить полную пенсию,— теперь это будет 43 года.

Разумеется, кнут невозможен без пряника. Те, кто начал работать раньше 16 лет, смогут выходить на пенсию в 58 лет, в возрасте 16–18 — в 60 лет. В трудовой стаж войдет отпуск по уходу за ребенком, даже и неоплачиваемый. И наконец, с этого года минимальный размер рабочей пенсии поднимется до 85% минимальной оплаты труда (и в перспективе будет повышаться вместе с ней). С 2023 года минимальная трудовая пенсия составит €1,2 тыс., а пенсия по возрасту, положенная всем вне зависимости от трудового стажа, достигнет €930. Не будут затронуты изменениями и те институты, которые являются опорой режима: военные, полиция, пожарные, медицинский персонал.

Это не первая социальная реформа Эмманюэля Макрона. Но до этого менялись, например, привилегии путейцев или дорожников. Эта впервые затронет решительно всех жителей Франции, которые в конце своей трудовой карьеры рассчитывали на пенсию. Не секрет, что старшее поколение куда охотнее отдавало свои голоса за правых, чем за левых, и во многом благодаря этой категории президент сохранил свой пост. И вот теперь правительство вынуждено принимать меры, которые напрямую и в ближайшее время коснутся их опоры — французов старшего возраста. Молодежь меньше внимания уделяет этой реформе, с одной стороны, поскольку шестидесятилетие кажется ей бесконечно далеким, а с другой — потому что большинство из них полагают, что пенсии им в любом случае не видать: государственная система распределения благ обрушится раньше, чем они повзрослеют.

Правительство прощупывает парламент на предмет обретения союзников для одобрения закона. Пока что у властей, не имеющих решающего большинства в Национальной ассамблее, есть надежда на временный союз с правыми «Республиканцами» (LR). Левый блок Nupes и крайне правые депутаты «Национального объединения» (RN) уже заявили о несогласии с реформой, не забыв оговориться и о полном несогласии друг с другом. Но если депутаты от RN готовятся дать бой правительству в амфитеатре Бурбонского дворца, где располагается Национальная ассамблея, то левые предпочитают говорить о переносе борьбы на улицы.

Дело в том, что правительство обладает возможностью утвердить закон и без одобрения депутатов, воспользовавшись 3-м пунктом статьи 49 французской Конституции. После этого оппозиции останется только требовать вотума недоверия, что еще ни разу не удавалось организовать. Этот трюк глава нынешнего правительства проделала десять раз, когда ей не удавалось добиться большинства. Поэтому председатель Компартии Франции Фабьен Руссель уже призвал «миллион французов» выйти на улицы. «На улицах не будет никакой 49-й статьи»,— заявили левые.