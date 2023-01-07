В Париже проходит митинг «желтых жилетов»

Около 10 тыс. сторонников движения «желтых жилетов», по подсчетам BFMTV, вышли на центральные улицы Парижа. На сайте с анонсами протестных акций «жилетов» говорится, что сегодняшняя демонстрация посвящена проблемам социальной, налоговой и климатической справедливости и поддержке RIC («референдума гражданской инициативы»).

Участники манифестации также выступают против пенсионной реформы и статьи 49-3 французской конституции (она позволяет принять законопроект без обсуждения в парламенте). В прямом эфире, который ведется порталом Civico, видно, как крупная колонна людей в желтых жилетах с национальными флагами движется по парижским улицам. Столкновений протестующих с полицией не происходило.

В ноябре движению «желтых жилетов» исполнилось четыре года — в 2018–2019 годах оно было самым массовым французским протестным движением, акции которого приводили к уступкам со стороны правительства. В 2018 году МВД Франции сообщило о пяти погибших и 1407 пострадавших в ходе трехдневной акции «желтых жилетов».

Последними наиболее массовыми акциями «жилетов» стали митинги против пенсионной реформы в 2019–2020 годах. Всплеск активности движения также наблюдался зимой 2022 года, когда в Париже прошли вдохновленные канадским опытом демонстрации в рамках «Конвоя свободы» против коронавирусных ограничений.

О прошлогодних акциях «жилетов» — в материале «Ъ» «"Жилеты" вернулись на колесах».

Андрей Сапожников