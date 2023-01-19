Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пригожин сообщил, что дарит Венедиктову победу по иску о «хозяине» ЧВК

Пресненский суд Москвы согласился пересмотреть иск основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к экс-главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (включен Минюстом в реестр иностранных агентов). В августе суд признал недостоверными слова журналиста о том, что Евгений Пригожин — «хозяин ЧВК "Вагнер"». Представитель военной компании сообщил, что «дарит победу в этом суде товарищу Венедиктову».

Предыдущая фотография
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Следующая фотография
1 / 2

Евгений Пригожин

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

«Было время, когда я должен был идти и судиться с Венедиктовым и другими, потому что была конспиративная необходимость говорить о том, что ЧВК "Вагнер" не существует… Сегодня… я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову. А если есть желание, то и всем тем, у кого я их выигрывал»,— передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба.

Предприниматель подчеркнул, что в этом судебном процессе он «не прав», а принятие судом позиции Алексея Венедиктова — это «большая победа».

29 декабря 2022 года Евгений Пригожин подтвердил, что он придумал, создал и в настоящее время управляет ЧВК «Вагнер». В тот же день господин Венедиктов объявил, что подает в суд на Евгения Пригожина «по вновь открывшимся обстоятельствам».

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...