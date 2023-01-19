Пригожин сообщил, что дарит Венедиктову победу по иску о «хозяине» ЧВК

Пресненский суд Москвы согласился пересмотреть иск основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к экс-главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (включен Минюстом в реестр иностранных агентов). В августе суд признал недостоверными слова журналиста о том, что Евгений Пригожин — «хозяин ЧВК "Вагнер"». Представитель военной компании сообщил, что «дарит победу в этом суде товарищу Венедиктову».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Евгений Пригожин Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов Следующая фотография 1 / 2 Евгений Пригожин Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

«Было время, когда я должен был идти и судиться с Венедиктовым и другими, потому что была конспиративная необходимость говорить о том, что ЧВК "Вагнер" не существует… Сегодня… я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову. А если есть желание, то и всем тем, у кого я их выигрывал»,— передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба.

Предприниматель подчеркнул, что в этом судебном процессе он «не прав», а принятие судом позиции Алексея Венедиктова — это «большая победа».

29 декабря 2022 года Евгений Пригожин подтвердил, что он придумал, создал и в настоящее время управляет ЧВК «Вагнер». В тот же день господин Венедиктов объявил, что подает в суд на Евгения Пригожина «по вновь открывшимся обстоятельствам».

Андрей Сапожников