Пригожин рассказал о его проверке по статье «Наемничество» петербургским МВД

Василеостровское управление МВД проводило проверку в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по уголовным статьям о наемничестве (ст. 359 УК РФ) и возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ). Данную информацию подтвердил сам основатель военной компании, отметив, что «делу ход не дали».
Евгений Пригожин
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
«Такая проверка была. Но, насколько мне известно, делу ход не дали. Что касается наемничества, я придумал, я создал и я управляю ЧВК "Вагнер". Поэтому ответственность за любые ее успехи или промахи лежит на мне. Если кого-то что-то не устраивает на территории России или за ее пределами, я в вашем распоряжении»,— передает пресс-служба Евгения Пригожина заявление предпринимателя.
Свою причастность к созданию ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин признал 26 сентября. Тогда он рассказал, что самостоятельно «нашел специалистов» и «почистил старое оружие» на полигоне, назвав датой основания ЧВК 1 мая 2014 года.
Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) после публикации ответа пресс-службы бизнесмена заявил, что подает в суд на Евгения Пригожина «по вновь открывшимся обстоятельствам». 15 августа 2022 года Пресненский суд Москвы признал недостоверными слова господина Венедиктова о том, что Евгений Пригожин является «хозяином ЧВК "Вагнер"».
Впервые сообщение о том, что УМВД Василеостровского района Санкт-Петербурга проводит проверку в отношении основателя ЧВК «Вагнер», появилось в Telegram-канале BRIEF. Ресурс также опубликовал фотографию обращения о проверке: автор текста обвиняет господина Пригожина в вербовке заключенных для отправки на Украину.
Отметим, что в статье УК РФ о наемничестве содержится оговорка о том, что под определение наемника попадают только те люди, которые не являются гражданами участвующего в вооруженном конфликте государства.