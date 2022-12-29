Пригожин рассказал о его проверке по статье «Наемничество» петербургским МВД

Василеостровское управление МВД проводило проверку в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по уголовным статьям о наемничестве (ст. 359 УК РФ) и возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ). Данную информацию подтвердил сам основатель военной компании, отметив, что «делу ход не дали».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Такая проверка была. Но, насколько мне известно, делу ход не дали. Что касается наемничества, я придумал, я создал и я управляю ЧВК "Вагнер". Поэтому ответственность за любые ее успехи или промахи лежит на мне. Если кого-то что-то не устраивает на территории России или за ее пределами, я в вашем распоряжении»,— передает пресс-служба Евгения Пригожина заявление предпринимателя.

Свою причастность к созданию ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин признал 26 сентября. Тогда он рассказал, что самостоятельно «нашел специалистов» и «почистил старое оружие» на полигоне, назвав датой основания ЧВК 1 мая 2014 года.

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) после публикации ответа пресс-службы бизнесмена заявил, что подает в суд на Евгения Пригожина «по вновь открывшимся обстоятельствам». 15 августа 2022 года Пресненский суд Москвы признал недостоверными слова господина Венедиктова о том, что Евгений Пригожин является «хозяином ЧВК "Вагнер"».

Впервые сообщение о том, что УМВД Василеостровского района Санкт-Петербурга проводит проверку в отношении основателя ЧВК «Вагнер», появилось в Telegram-канале BRIEF. Ресурс также опубликовал фотографию обращения о проверке: автор текста обвиняет господина Пригожина в вербовке заключенных для отправки на Украину.

Отметим, что в статье УК РФ о наемничестве содержится оговорка о том, что под определение наемника попадают только те люди, которые не являются гражданами участвующего в вооруженном конфликте государства.

Андрей Сапожников