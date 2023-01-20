На рынок налетело российских ОС

Выручка российских разработчиков операционных систем по итогам 2022 года кратно выросла за счет спроса со стороны корпоративных потребителей, который стимулировали ужесточившиеся требования по импортозамещению и западные санкции. По итогам 2023 года разработчики ОС продолжат наращивать выручку, так как еще далеко не все компании успели выполнить новые требования, считают эксперты. Но в потребительском сегменте, признают продавцы и производители электроники, отечественные решения пока не пользуются большой популярностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

“Ъ” опросил российских разработчиков операционных систем (ОС) об итогах 2022 года. Так, в группе «Русбитех-Астра» (выпускают ОС Astra Linux) рассказали, что ее выручка по итогам 2022 года выросла с 2,4 млрд до 6,5 млрд руб. (По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2021 года чистая прибыль «Русбитех-Астра» составила 1,3 млрд руб., показатель за 2022 год в компании не раскрыли.) В группе добавили, что в течение прошлого года расширили штат сотрудников более чем вдвое, до 1 тыс. сотрудников. Доля финансового сектора в выручке в 2022 году составила порядка 20% (в 2021 году — 4%), на ТЭК, нефтегазовую отрасль и промышленные предприятия приходится более 60% от общего объема поставок за год, уточняет гендиректор «Русбитех-Астра» Илья Сивцев. По итогам 2023 года компания планирует удвоить доходы.

О росте выручки говорят и в «Базальт СПО» (ОС «Альт»). Коммерческий директор компании Роман Мыскин сообщил “Ъ”, что ее доходы по итогам прошлого года «увеличились более чем в два раза», а к концу 2023 года ожидается рост еще на 30%. Абсолютные данные в компании не раскрыли. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2021 года выручка «Базальт СПО» составила 327 млн руб., из них чистая прибыль — 92 млн руб.

Заместитель гендиректора «Ред Софт» (выпускают «Ред ОС») Рустам Рустамов отказался раскрывать финансовые показатели компании по итогам 2022 года, однако сообщил, что спрос на операционную систему «вырос многократно». Выручка «Ред Софт» в 2021 году составляла 581 млн руб. при чистой прибыли 82 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров связывает рост выручки российских разработчиков ОС с необходимостью крупных заказчиков соблюдать требования правительства по импортозамещению программного обеспечения, которые существенно ужесточились в 2022 году на фоне санкций.

Через месяц после начала военных действий на Украине, 30 марта 2022 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 31 марта 2022 года компаниям запрещено закупать иностранное ПО для использования на субъектах критической информационной инфраструктуры (КИИ; к ним относятся банки, операторы связи, компании ТЭК и т. д.). С 1 января 2025 года компаниям запрещена не только закупка такого ПО, но и его использование.

В 2023 году российские разработчики ОС продолжат наращивать выручку, они закладывают на нынешний год рост от нескольких десятков процентов до двукратного увеличения прибыли, считает директор по развитию электронных сервисов и программных решений «F+ tech-Марвел» Игорь Мартюшев: «Если не произойдет резкого ухудшения экономической ситуации, то рост продолжится, поскольку еще далеко не все компании отказались от зарубежного софта».

В 2022 году российские разработчики ОС пытались нарастить свое присутствие не только в корпоративном, но и в потребительском сегменте, начав продавать свои решения через торговые сети. В группе «М.Видео-Эльдорадо» “Ъ” сообщили, что у них в продаже в прошлом году появились копии «Ред ОС», а также офисные пакеты «Р7-Офис». В «Ситилинке» с 2022 года есть в продаже продукты от «Базальт СПО», «Ред Софт» и других компаний. Сообщить о том, сколько копий российских ОС удалось продать в 2022 году, представители ритейлеров отказались. Но представитель Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (объединяет «М.Видео-Эльдорадо», DNS и др.) Антон Гуськов говорит, что в потребительском сегменте российские операционные системы продаются в небольшом количестве, так как обычные потребители не привыкли работать на устройстве с ОС на базе Linux.

Тимофей Корнев, Никита Королев