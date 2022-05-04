Сбербанк сгрузил ростовский уголь

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Как выяснил “Ъ”, Сбербанк продал угольные шахты в Ростовской области, ранее принадлежавшие ДТЭК Рината Ахметова, кипрской Valleyton Investments. Последнюю связывают с бизнес-партнером господина Ахметова Вадимом Новинским. Сумма сделки составила $230 млн, и в ее рамках новые владельцы получили не только акции, но и права требования по выданному Сбербанком кредиту на $446,8 млн. В 2021 году эти шахты на фоне высоких цен и возможности экспорта на Украину вышли в прибыль, но теперь стратегию придется пересматривать. По мнению аналитиков, шахты могут переориентироваться на экспорт антрацита в Турцию и на Ближний Восток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов формально больше не имеет угольных активов в России, рассказали источники “Ъ” в отрасли. Принадлежащая ему ДТЭК владела несколькими шахтами в Ростовской области: «Донским антрацитом», «Сулинантрацитом» и АО «Шахтоуправление "Обуховская"». Однако, как следует из данных электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ», еще в ноябре 2021 года Сбербанк на торгах продал 100% акций компании, на которой были консолидированы эти активы, а также права требования по выданному ей кредиту. Сумма сделки составила $230 млн, при этом в документации к торгам сказано, что задолженность по синдицированному кредиту составляет $446,8 млн. Таким образом, долг продан со значительным дисконтом. В Сбербанке комментарий не предоставили.

Покупателем активов стала кипрская Valleyton Investments гражданки Армении Елены Оганесян, которую некоторые украинские СМИ связывают с бизнес-партером господина Ахметова Вадимом Новинским. Valleyton в августе 2021 года подавала в ФАС ходатайство о приобретении этих угольных шахт (см. “Ъ” от 11 августа 2021 года.)

Продажа угольных шахт не связана с боевыми действиями на Украине. О планах избавиться от российских активов в ДТЭК заявляли еще в июне 2021 года. Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию «Экономическая правда» в апреле этого года говорил, что у холдинга нет активов в России и нет с ней никаких отношений. «Если говорить про российские шахты, то у нас был большой долг на балансе этих предприятий. Так как эти шахты были в залоге у Сбербанка, акции этих шахт были списаны в счет этого долга,— говорил топ-менеджер, отметив, что у ДТЭК был дефолт по кредиту перед Сбербанком.— Сегодня мы как производитель электроэнергии делаем основную ставку на развитие зеленой генерации. Мы готовы рассматривать продажу наших электростанций и угольных шахт».

ДТЭК приобрел 100% акций «Обуховской», 100% акций «Донского антрацита» и 66,7% акций «Сулинантрацита», который затем был объединен с «Донским антрацитом», в 2012 году за $39 млн. На «Обуховской» добывается антрацит, который востребован в Турции и странах АТР. ДТЭК поставлял часть добываемого угля на Украину, но после того, как власти РФ в 2019 году ввели квотирование экспорта угля на Украину, эта схема перестала работать. Как следует из отчета «Обуховской» за 2020 год, предприятие получило разрешение на экспорт угля на Украину только в марте 2020 года, тогда как квоты начали выдавать с 1 июня 2019 года.

Получение разрешения дало возможность шахте выйти из простоя. Благодаря росту производства, а в еще большей степени — резкому увеличению цен, шахты улучшили финансовые показатели. По итогам 2021 года чистая прибыль «Обуховской» (это основной актив) увеличилась на 683,5%, до 2 млрд руб., а выручка — на 45%, до 13 млрд руб. Совместно «Обуховская» и «Донской антрацит» в 2021 году добыли 3,5 млн тонн угля.

Однако сейчас экспорт ростовского угля на Украину невозможен из-за боевых действий, перспективы его возобновления неясны. Суммарные экспортные отгрузки ростовских активов ДТЭК в лучшие годы не превышали 1,5 млн тонн, говорит Сергей Гришунин из НРА. По его мнению, реализовать качественный антрацит в таких объемах в Турцию или страны Ближнего Востока на фоне ожидаемого дефицита угля в ЕС вполне реалистично. Кроме того, существует возможность создания смеси угля в нейтральном порту, что должно позволить экспортировать его даже в ЕС.

Евгений Зайнуллин, Ольга Шерункова