АПЛ стала еще премьернее

Очередной рейтинг наиболее доходных клубов мира — Deloitte Money League — зафиксировал возвращение в прошлом сезоне генерируемых топовыми командами поступлений на допандемийный уровень, а также все увеличивающееся превосходство Английский премьер-лиги (АПЛ) над остальными чемпионатами «большой пятерки» в плане коммерческой успешности. «Манчестер Сити» сохранил верхнюю строчку в классификации, заработав €731 млн, а первая ее двадцатка оказалась более чем наполовину сформирована из представителей АПЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carl Recine / Reuters Фото: Carl Recine / Reuters

Очередной рейтинг, ежегодно публикуемый Deloitte, подтвердил, что негативный эффект, который оказала на ведущие европейские клубы пандемия коронавируса, оказался скорее краткосрочным, нежели долгосрочным. Он основан на показателях прошлого сезона, завершившегося весной 2022 года, и по его итогам 20 наиболее доходных клубов в общей сложности заработали €9,2 млрд. Эта сумма на 13% превышает аналогичный показатель из предыдущей классификации и практически идентична показателю трехлетней давности, то есть из последнего перед пандемией сезона.

Возвращение на уровень конца прошлого десятилетия аналитикам Deloitte объяснить не составило никакого труда. Именно в предыдущем сезоне были наконец сняты или существенно смягчены коронавирусные ограничения.

Так что нет ничего удивительного в том, что по сравнению с 2021 годом доходы matchday (они связаны непосредственно с проведением матчей и прежде всего с реализацией билетов) в топ-20 скакнули вверх сразу на €111 млн, а коммерческие доходы (их генерируют в том числе мероприятия, проводимые на клубных стадионах) — аж на €300 млн. Кроме того, традиционный вид в 2022 году приняла структура доходов. В разгар пандемии доля matchday в ней была фактически символической. Теперь она снова составляет привычные 15%. Еще 41% клубам-гигантам обеспечили коммерческие доходы, 44% — доходы от медиаправ.

Второй год подряд рейтинг возглавил «Манчестер Сити». Он заработал €731 млн, на €86 млн больше, чем в позапрошлом сезоне. Но это не самый любопытный тренд, зафиксированный нынешним релизом Deloitte Money League. Любопытнее всего тот, что относится к Английской премьер-лиге в целом, ее роли и «удельном весе» в европейском футболе.

Первая двадцатка Money League оказалась довольно неоднородной. На самом деле некоторые знаменитые бренды на допандемийный уровень так и не вышли. Вполне предсказуемо в список попали итальянские гранды — «Ювентус» и «Интер» (€401 млн и €308 млн доходов в 2022 году против €460 млн и €365 млн в 2019-м), а туринцы даже на сей раз выпали из топ-десятки. Дело в том, что в сезоне, предшествующем текущему, в Италии продолжали действовать жесткие ограничения, включая лимиты на заполнение стадионов.

Еще более показателен испанский пример. «Реал», как и год назад, расположился в рейтинге на второй позиции, показав рост в 11% по сравнению с 2021 годом, но в сравнении с 2019-м недосчитался €43 млн. Впрочем, это мелочь на фоне «потерь» «Барселоны». Они — если сопоставлять ее доходы за тот сезон, что предшествовал текущему, с доходами конца минувшего десятилетия — составили аж €203 млн. При этом «Барселона» рухнула с четвертого места в Money League на седьмое. Правда, необходимо учитывать важный нюанс. На тот период, что релевантен для обнародованного рейтинга, пришелся, по сути, пик недавнего кризиса каталонского клуба, имевшего и финансовый аспект. Между тем «Барселона», кажется, его последствия преодолевает, а на будущие оценки будут влиять и случившееся летом 2022 года использование «экономических рычагов» в виде продажи 25% внутренних телеправ и 49,9% компании Barca Licensing and Merchandising, которые уже позволили провести ударную трансферную кампанию, и вступивший в силу партнерский договор со Spotify. Но в любом случае испанский кейс показателен, особенно на фоне английского.

Money League зафиксировала продолжение уже давно очевидного тренда.

Английская премьер-лига все больше и больше отрывается от остальных в смысле устойчивости и востребованности как у болельщиков, так и у инвесторов.

Впервые двадцатка была сформирована из представителей АПЛ более чем наполовину: в ней 11 клубов из Англии. В тридцатке же их 16, иными словами — 80% от всех участников чемпионата. И многие — «Вулвергемптон» и «Брайтон», «Саутгемптон» и «Астон Вилла» — даже не замахиваются на путевку в Лигу чемпионов, которая гарантирует весомые поступления. Им вполне хватает и шикарных локальных доходов, вытекающих в основном из дорогих телеконтрактов и колоссального зрительского интереса к футболу. Более того, пример «Лидса» иллюстрирует, как быстро обогащает АПЛ своих членов. Еще в 2020 году эта команда выступала во втором по статусу дивизионе, а сейчас красуется на 18-м месте в Money League, впереди, допустим, постоянно бьющихся в главном еврокубке голландского «Аякса» и португальской «Бенфики».

Опрошенные BBC эксперты нисколько не сомневаются, что английское доминирование сохранится. А Сэм Бур, директор Sports Business Group, входящей в Deloitte, прогнозируя будущее, сказал, что, по его мнению, сегодня в рассуждениях о том, может ли так случиться, что абсолютно все 20 клубов АПЛ войдут в топ-30, актуально слово не «если», а «когда».

Алексей Доспехов