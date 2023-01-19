Материнский капитал с 1 февраля увеличен до 587 тыс. руб. на первого ребенка, до 775,6 тыс. руб. — на второго

Минфин провел индексацию социальных выплат, в том числе материнского капитала. С 1 февраля его размер будет увеличен до 587 тыс. руб. на первого ребенка и 775,6 тыс. руб. — на второго.

«Расходы на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля 2023 года составят 152,4 млрд руб. Индексация коснется более 40 мер соцподдержки населения, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты»,— поясняется в Telegram Минфина.

В сентябре 2022 года ТАСС со ссылкой на материалы Фонда пенсионного и соцстрахования России сообщил, что с 1 февраля 2023 года размер материнского капитала увеличится на 12,4% (до 589,5 тыс. руб. на первого ребенка, 779 тыс. руб. — на второго). Программа материнского капитала действует в России с 2007 года.

О правилах получения и использования маткапитала — в материале «Ъ».

Андрей Сапожников