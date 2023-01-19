Контроль за утечками данных могут вывести из-под моратория на проверки

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн по итогам брифинга «Цифровая трансформация российской экономики в новых условиях» сообщил о предложении вывести из-под моратория на проверки IT-бизнеса контроль за утечками персональных данных, который должен осуществлять Роскомнадзор (РКН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Важный вопрос — упрощение проверок, связанных с утечками персданных. К сожалению, под принятый мораторий на проверки ИТ-бизнеса, который стал важной мерой поддержки, также попали и проверки об утечках. Уже внесены предложения в изменение постановления, чтобы РКН мог выполнять свои функции без препятствий»,— написал депутат в Telegram-канале.

По словам господина Хинштейна, за 2022 год было отражено свыше 50 тыс. кибератак, тем не менее проблемы в сфере IT-преступлений остаются. Депутат уточнил, что более четверти всех зарегистрированных за последние годы в России преступлений связаны с использованием IT-технологий.

24 марта 2022 года правительство России установило трехлетний мораторий на проведение плановых проверок IT-компаний, которые включены в специальный реестр аккредитованных организаций Минцифры. В июле прошлого года Минцифры начало разрабатывать законопроект об увеличении штрафов за утечки персональных данных. Ведомство предложило штрафовать компании в размере до 3% годового дохода.

По информации источников «Ъ», верхний предел штрафов может быть установлен на уровне 500 млн руб. Александр Хинштейн отметил, что указанные параметры штрафов «не являются окончательными» и «работа над законодательными инициативами идет полным ходом». Сейчас максимальная сумма штрафа составляет 500 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бизнес возьмут в пол-оборота».

Милена Костерева