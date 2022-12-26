Хинштейн назвал неокончательным проект о штрафах до 500 млн руб. за утечки данных

Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал законопроект Минцифры о штрафах до 500 млн руб. за утечки данных, о котором рассказывал «Ъ». По словам господина Хинштейна, эти параметры штрафов «не являются окончательными», и «работа над законодательными инициативами идет полным ходом». Он рассчитывает, что инициативу доработают в январе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Депутат рассказал, что предполагаются «внушительные штрафы для должностных лиц» и уголовная ответственность. «Также обсуждается привязка санкций к размеру допущенных утечек: за "слив" 1 тыс. записей, к примеру, ответственность будет меньше, чем за 10 тыс.»,— написал он в Telegram.

По данным «Ъ», для оборотных штрафов за утечки персональных данных может быть установлен верхний предел в 500 млн руб., а нижний — в 5 млн руб. Верхний потолок предусмотрен на случай, если компания допустила утечку данных повторно с момента вступления закона в силу и нарушила ряд требований регулятора, например попыталась скрыть инцидент.

Подробности — в публикации «Ъ» «Бизнес возьмут в пол-оборота».