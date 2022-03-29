Минфин взял долг на себя

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Российские держатели суверенных евробондов смогут вскоре получить за них деньги — Минфин объявил выкуп ближайшего к погашению выпуска. Однако выплаты будут осуществлены в рублях и коснутся тех инвесторов, которые держали ценные бумаги в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД). Участники рынка считают, что такая возможность может оказаться лучшим вариантом на фоне блокировки валютных платежей со стороны западных депозитариев даже с учетом снижения курса доллара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минфин объявил досрочный выкуп суверенных евробондов, погашение которых должно состояться 4 апреля. Объем выпуска составляет $2 млрд плюс полугодовой купон в размере около $45 млн, однако бонды (включая накопленный купонный доход) будут выкупаться за рубли по цене 100% от номинала. Владельцы облигаций должны будут направить в НРД поручения на их перевод на казначейский счет министерства до 17:00 30 марта. Оплата будет осуществлена 31 марта по курсу ЦБ на этот день. Министерство отказалось от дополнительных комментариев.

Фактически Минфин частично решает проблему российских держателей еврооблигаций, которым в последнее время не поступают платежи от западных депозитарно-клиринговых компаний Euroclear и Clearstream (см. “Ъ” от 23 марта). Это «так называемый "старый" выпуск, чей глобальный сертификат находится на хранении в иностранном депозитарии», отмечает аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев. И из-за неработающего междепозитарного моста с НРД нерезиденты получили бы выплаты по российским евробондам, а российские инвесторы не получили.

По словам начальника отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимира Малиновского, единственная цель выставленной оферты — обеспечить поступление средств российским держателям еврооблигаций.

Точных данных по структуре владения этими бумагами нет. Заместитель гендиректора по активным операциям ИК «Велес Капитал» Евгений Шиленков полагает, что воспользоваться возможностью смогут только те инвесторы, которые держат бумаги в НРД. НРД не ответил на запрос “Ъ” об объеме этих бумаг в депозитарии, в Минфине и ЦБ также не стали комментировать тему.

В целом, по оценке начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, более 50% держателей российских евробондов, особенно старых выпусков,— российские инвесторы, которые владеют ими через иностранные банки. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что на российских держателей приходится более 50% погашаемого выпуска. В то же время гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков отметил, что напрямую в Euroclear бумаги держали многие отечественные инвесторы, в основном клиенты частных банков РФ, тогда как «госбанки из-за секционных рисков уже давно обслуживались в российском депозитарии».

Получить средства в рублях для российских держателей будет, вероятно, лучшим вариантом, «нежели ждать неизвестно сколько, пока выплаты по еврооблигациям будут разморожены», считает Владимир Малиновский. Вместе с тем, предупреждает Алексей Ковалев, «не все резиденты обрадуются оферте Минфина из-за курса, по которому будет проведена конвертация долларов».

В отношении сокращения величины долга мнения профучастников разошлись.

Источник “Ъ” на рынке считает, что схема позволит Минфину не направлять 100% денег в Euroclear, поскольку часть он оплатит по оферте в НРД и как эмитент сможет ее погасить.

Однако, по словам гендиректора УК «Арикапитал» Алексея Третьякова, выкуп собственных облигаций не приведет к уменьшению в базе Euroclear, поэтому Минфин будет вынужден направить средства на погашение в полном объеме. «Получится, что он высвобождает российских инвесторов, но сам попадает в ловушку Euroclear»,— считает он.

Такую практику могут использовать и другие эмитенты. По словам господина Малиновского, «предложение о выкупе своих облигаций может сделать любой эмитент еврооблигаций в любое время, и уже от держателей долга будет зависеть, согласятся ли они с ним или нет». Однако, по словам управляющего директора «Иволги Капитала» Дмитрия Александрова, выкупить бонды внутри страны получится только на российское юрлицо, но, поскольку оно не выступает эмитентом, бумаги нельзя будет признать погашенными. Таким образом, полагает эксперт, эмитенту придется оплатить полный размер выпуска, чтобы избежать дефолта, и деньги все равно будут заблокированы за рубежом, поэтому «корпорации вряд ли будут готовы идти на двойные оплаты бондов».

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев