Соцсети обнажаются

Соцсети снимут запрет на посты с фотографиями, на которых изображены женские соски. Речь идет о Facebook и Instagram, такое решение принял наблюдательный совет владеющей ими компании Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена. Сейчас на обеих площадках ограничена публикация фото обнаженных тел. В случае с женской грудью основной критерий для блокировки — наличие на изображении сосков. Аналогичного запрета для мужчин в соцсетях нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Активисты десяток лет указывали на это руководству Meta. Дискуссия обострилась, когда алгоритмы Facebook удалили обнаженные фото американской трансгендерной пары. После многочисленных жалоб модераторы соцсети вручную восстановили посты, но ситуация попала в поле зрения наблюдательного совета Meta. И он постановил: правила несправедливы и устарели.

Это большая победа не только для фем-активистов, рассказывает культуролог, автор подкаста и книги «Искусство для пацанчиков» Анастасия Четверикова: «Я давно воюю с Instagram по этому поводу, так как много пишу об искусстве. Даже есть книга, она так и называется — "Почему в искусстве так много голых людей? ". Представляете, если бы Instagram был в античности, что бы вообще с ним стало?

У меня было два случая. Первый — с Венерой Виллендорфской, которая олицетворяет детородную функцию. Там одни формы — огромная грудь, огромная попа. Instagram банил изображение.

Второй — с постом про выставку Йоко Оно в Москве. У нее была работа с 80 попами. И Instagram сразу же это блокировал. Теперь фотографам, снимающим художественное ню, больше не придется скрывать свои работы. Наконец-то можно будет писать о любом искусстве».

Политика запрещенных в РФ Facebook и Instagram в отношении женской груди не раз приводила к казусам. Например, в 2016 году бану подверглась фотография праздничного торта.

И алгоритмы часто блокировали публикации с изображениями, на которых не было обнаженных тел, говорит феминистка и секс-коуч Елена Рыдкина: «Когда я начала заниматься сексуальным просвещением, и на Facebook, и в Instagram постила какие-то дерзкие фотографии, чтобы нормализовать тему женской наготы.

Даже едва видимые очертания сосков уже приводили к блокировкам и ограничениям. При этом самое главное напряжение было вокруг разницы между мужским телом и женским. В 2016 году случился самый большой международный протест — Free the Nipple. Задача акции — обратить внимание, на то, что есть какие-то естественные моменты, например, мать, кормящая ребенка. Почему это воспринимается как какое-то эротизированное действие?»

Проблема в том, что ограничения контента в соцсетях часто приносят больше вреда, чем пользы, говорит медиаисследователь, сооснователь агентства Breaking Trends Юлия Загитова: «Этот кейс как раз показал, что искусственный интеллект не может отличить шедевр от простого селфи. При этом он пропускает огромное количество запрещенного контента — с участием детей, отрубленными конечностями и прочее. Мониторинг и этика визуальной составляющей — это в целом большая проблема для социальных сетей».

В 2018 году The Wall Street Journal опубликовала расследование об алгоритмах Facebook. Авторы указывали, что соцсеть намеренно разжигает споры, показывая пользователям контент, который может вызвать у них недовольство. Таким образом Facebook якобы наращивал активность под публикациями.

Фотогалерея Обнаженное тело в фотографии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эжен Дюрье. «Обнаженная». 1850-е

Художники рано стали использовать фотографию как источник для живописи. Снимками Эжена Дюрье пользовался другой Эжен, много более известный — Делакруа Фото: Jean Louis Marie Eugene Durieu Фрэнк Юджин. «Адам и Ева». 1898

Примерно так до сих пор выглядит приемлемая эротическая фотография, способная обойти цензуру и при этом претендовать на статус искусства. Библейский сюжет, известный в десятках тысяч версий за историю христианского искусства, легкая дымка, скрывающая слишком натуралистичные детали, глаза модели опущены — чтобы не провоцировать Фото: Frank Eugene Альфред Штиглиц. «Руки и грудь (Джорджия О'Киф)». 1919

Альфред Штиглиц, издатель журнала Camera Work и организатор многочисленных выставок, был одним из тех, кто превратил фотографию в искусство. На этом снимке изображена его супруга — без ретуши, соблазнительных поз и прочих атрибутов ранних ню. Фотографии такой степени реализма будут популярны (и признаны искусством) только через 50-60 лет после появления снимка Фото: Alfred Stieglitz Эдвард Уэстон. «Обнаженная». 1923

Один из самых знаменитых американских фотографов нашел себя в Мексике, а его музой была изображенная здесь фотограф и левая активистка Тина Модотти. Музеи до сих пор собирают намного более сдержанные и эстетские ню Уэстона, а его снимки такого типа все еще становятся поводом для споров — например, стоит ли музеям публиковать их на своих сайтах (дети увидят!) Фото: Эдвард Уэстон Ман Рэй. «Скрипка Энгра». 1924

В 2009 году иранская художница Лейла Пазуки сделала проект о цензуре в мусульманских странах. На протяжении нескольких лет она тайком вырывала иллюстрации из книг по искусству, хранящихся в библиотеке Университета изяющных искусств Тегерана. Чаще всего цензоры замазывают тела целиком, но в этом случае одной из самых известных эротических фотографий Ман Рэя подрисовали изящное летнее платье Фото: Man Ray Хорас Рой. «Распятие завтрашнего дня». 1938

На фото забытого всеми английского фотографа есть те элементы, за которые у нас штрафуют или сажают — крест и обнаженная девушка. Справедливости ради, снимок вызвал скандал и в 1938 году, но теперь считается классикой антивоенной фотографии на пороге Второй мировой войны Фото: Horace Roye Хельмут Ньютон. «Они идут». 1981

Впервые Ньютон столкнулся с внутренней цензурой глянцевых журналов в 1975 году, когда английский и итальянский Vogue отказались печатать его серию «История Ооо!..», хотя в ней обнаженки не было совсем — только намеки на разврат. Зато французский Vogue шесть лет спустя пошел ва-банк и опубликовал «Они идут» на целом развороте, и с тех пор ее копировали и пародировали сотни раз Фото: Reuters Энни Лейбовитц. Обложка журнала Vanity Fair. Август 1991

У цензоров в области СМИ, по крайней мере, на Западе, очень интересная работа. Если они видят обложку с обнаженной женщиной, им надо подсчитать, какой процент от общей площади груди виден на снимке. Недопустимым в Великобритании и США считается примерно одна шестая. Знаменитая обложка с беременной Деми Мур тоже подверглась цензуре, но теперь стала классикой Фото: Vanity Fair Нобуеси Араки. «Бондаж». 1993

Араки снимал нечто подобное еще с 1960-х годов, и в родной Японии его неоднократно цензурировали. В 90-е у него началась международная карьера, и фотографии свзанных и (часто) подвешенных на крюках красоток теперь есть в важнейших государственных и частных собраниях. О своем увлечении садо-мазо Араки рассказывает трогательно: «Я иногда забываю камеру, но веревка у меня всегда с собой. Если не могу привязать их сердца, так хоть тела свяжу!» Фото: Nobuyoshi Araki Райан Макгинли. «Фейерверк». 2002

Райана Макгинли рано признали настоящим художником: первая музейная выставка у него открылась, когда ему было 25. Он снимает почти исключительно обнаженных молодых людей обоего пола, но с цензурой столкнулся лишь дважды, и оба раза онлайн. В 2014 году компания Google потребовала у популярного музыкального сайта Drowned in Sound замазать голые попы на обложке альбома группы Sigur Ros, снятой Макгинли, и в том же году Instagram удалил аккаунт фотографа Фото: Ryan McGinley Леонард Нимой. «Три грации». 2007

Имя Леонарда Нимоя свято для многомиллионной армии фанатов сериала Star Trek (он играл там доктора Спока), но о его увлечении фотографией знают немногие. Нимой долгое время занимался критикой западных стандартов красоты и снял целую фотокнигу с полными женщинами. «Три грации», основанные на популярном сюжете эпохи Возрождения, не прошли цензуру Facebook, когда одна из фанаток Нимоя опубликовала снимок на своей странице Фото: Leonard Nimoy Терри Ричардсон. Рекламная кампания парфюма Tom Ford For Men. 2007

Репутация Терри Ричардсона ужасна: его обвиняют в многочисленных изнасилованиях моделей или, по крайней мере, в принуждении к сексу. Но к нему ничто не липнет — заказы регулярно поступают, книги и выставки случаются часто. Исключительно рисковая рекламная кампания для парфюма Тома Форда была запрещена к публикации в Италии, но в других странах Европы ее удалось отстоять. Главный аргумент — художественность и аудитория (мужские журналы) Фото: Terry Richardson Ларри Кларк. «Без названия» (1980-е) на первой странице газеты Liberation. 2010

Ларри Кларк наделал много шуму своим фильмом «Детки» (1995), но его фотографии подростков, занимающихся сексом, тоже способны шокировать общественность. В 2010 году в столице Франции разгорелся скандал: власти города присвоили выставке Кларка в Музее города Парижа маркировку «18+». Либеральная общественность посчитала это актом цензуры, а газета Liberation поместила один из снимков на первую страницу Фото: Liberation Давид Ляшапель. Плакат для благотворительного вечера Life Ball. 2014.

Организаторы благотворительной акции в помощь ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом знали, кого позвать в качестве дизайнера. Модный фотограф Давид Ляшапель, никогда не избегавший острых тем, пригласил трангендерную модель Кармен Карреру и попал в точку: правые и просто консерваторы срывали плакат со стен, писали гневные филиппики в прессу — в общем, показали, что в наше время последним бастионом неприличия остается обнаженное тело с двойным комплектом гениталий. Грудь и пенис отдельно улицы Вены видели не раз, а вот вместе — никогда Фото: David LaChapelle Следующая фотография 1 / 14 Эжен Дюрье. «Обнаженная». 1850-е

Художники рано стали использовать фотографию как источник для живописи. Снимками Эжена Дюрье пользовался другой Эжен, много более известный — Делакруа Фото: Jean Louis Marie Eugene Durieu Фрэнк Юджин. «Адам и Ева». 1898

Примерно так до сих пор выглядит приемлемая эротическая фотография, способная обойти цензуру и при этом претендовать на статус искусства. Библейский сюжет, известный в десятках тысяч версий за историю христианского искусства, легкая дымка, скрывающая слишком натуралистичные детали, глаза модели опущены — чтобы не провоцировать Фото: Frank Eugene Альфред Штиглиц. «Руки и грудь (Джорджия О'Киф)». 1919

Альфред Штиглиц, издатель журнала Camera Work и организатор многочисленных выставок, был одним из тех, кто превратил фотографию в искусство. На этом снимке изображена его супруга — без ретуши, соблазнительных поз и прочих атрибутов ранних ню. Фотографии такой степени реализма будут популярны (и признаны искусством) только через 50-60 лет после появления снимка Фото: Alfred Stieglitz Эдвард Уэстон. «Обнаженная». 1923

Один из самых знаменитых американских фотографов нашел себя в Мексике, а его музой была изображенная здесь фотограф и левая активистка Тина Модотти. Музеи до сих пор собирают намного более сдержанные и эстетские ню Уэстона, а его снимки такого типа все еще становятся поводом для споров — например, стоит ли музеям публиковать их на своих сайтах (дети увидят!) Фото: Эдвард Уэстон Ман Рэй. «Скрипка Энгра». 1924

В 2009 году иранская художница Лейла Пазуки сделала проект о цензуре в мусульманских странах. На протяжении нескольких лет она тайком вырывала иллюстрации из книг по искусству, хранящихся в библиотеке Университета изяющных искусств Тегерана. Чаще всего цензоры замазывают тела целиком, но в этом случае одной из самых известных эротических фотографий Ман Рэя подрисовали изящное летнее платье Фото: Man Ray Хорас Рой. «Распятие завтрашнего дня». 1938

На фото забытого всеми английского фотографа есть те элементы, за которые у нас штрафуют или сажают — крест и обнаженная девушка. Справедливости ради, снимок вызвал скандал и в 1938 году, но теперь считается классикой антивоенной фотографии на пороге Второй мировой войны Фото: Horace Roye Хельмут Ньютон. «Они идут». 1981

Впервые Ньютон столкнулся с внутренней цензурой глянцевых журналов в 1975 году, когда английский и итальянский Vogue отказались печатать его серию «История Ооо!..», хотя в ней обнаженки не было совсем — только намеки на разврат. Зато французский Vogue шесть лет спустя пошел ва-банк и опубликовал «Они идут» на целом развороте, и с тех пор ее копировали и пародировали сотни раз Фото: Reuters Энни Лейбовитц. Обложка журнала Vanity Fair. Август 1991

У цензоров в области СМИ, по крайней мере, на Западе, очень интересная работа. Если они видят обложку с обнаженной женщиной, им надо подсчитать, какой процент от общей площади груди виден на снимке. Недопустимым в Великобритании и США считается примерно одна шестая. Знаменитая обложка с беременной Деми Мур тоже подверглась цензуре, но теперь стала классикой Фото: Vanity Fair Нобуеси Араки. «Бондаж». 1993

Араки снимал нечто подобное еще с 1960-х годов, и в родной Японии его неоднократно цензурировали. В 90-е у него началась международная карьера, и фотографии свзанных и (часто) подвешенных на крюках красоток теперь есть в важнейших государственных и частных собраниях. О своем увлечении садо-мазо Араки рассказывает трогательно: «Я иногда забываю камеру, но веревка у меня всегда с собой. Если не могу привязать их сердца, так хоть тела свяжу!» Фото: Nobuyoshi Araki Райан Макгинли. «Фейерверк». 2002

Райана Макгинли рано признали настоящим художником: первая музейная выставка у него открылась, когда ему было 25. Он снимает почти исключительно обнаженных молодых людей обоего пола, но с цензурой столкнулся лишь дважды, и оба раза онлайн. В 2014 году компания Google потребовала у популярного музыкального сайта Drowned in Sound замазать голые попы на обложке альбома группы Sigur Ros, снятой Макгинли, и в том же году Instagram удалил аккаунт фотографа Фото: Ryan McGinley Леонард Нимой. «Три грации». 2007

Имя Леонарда Нимоя свято для многомиллионной армии фанатов сериала Star Trek (он играл там доктора Спока), но о его увлечении фотографией знают немногие. Нимой долгое время занимался критикой западных стандартов красоты и снял целую фотокнигу с полными женщинами. «Три грации», основанные на популярном сюжете эпохи Возрождения, не прошли цензуру Facebook, когда одна из фанаток Нимоя опубликовала снимок на своей странице Фото: Leonard Nimoy Терри Ричардсон. Рекламная кампания парфюма Tom Ford For Men. 2007

Репутация Терри Ричардсона ужасна: его обвиняют в многочисленных изнасилованиях моделей или, по крайней мере, в принуждении к сексу. Но к нему ничто не липнет — заказы регулярно поступают, книги и выставки случаются часто. Исключительно рисковая рекламная кампания для парфюма Тома Форда была запрещена к публикации в Италии, но в других странах Европы ее удалось отстоять. Главный аргумент — художественность и аудитория (мужские журналы) Фото: Terry Richardson Ларри Кларк. «Без названия» (1980-е) на первой странице газеты Liberation. 2010

Ларри Кларк наделал много шуму своим фильмом «Детки» (1995), но его фотографии подростков, занимающихся сексом, тоже способны шокировать общественность. В 2010 году в столице Франции разгорелся скандал: власти города присвоили выставке Кларка в Музее города Парижа маркировку «18+». Либеральная общественность посчитала это актом цензуры, а газета Liberation поместила один из снимков на первую страницу Фото: Liberation Давид Ляшапель. Плакат для благотворительного вечера Life Ball. 2014.

Организаторы благотворительной акции в помощь ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом знали, кого позвать в качестве дизайнера. Модный фотограф Давид Ляшапель, никогда не избегавший острых тем, пригласил трангендерную модель Кармен Карреру и попал в точку: правые и просто консерваторы срывали плакат со стен, писали гневные филиппики в прессу — в общем, показали, что в наше время последним бастионом неприличия остается обнаженное тело с двойным комплектом гениталий. Грудь и пенис отдельно улицы Вены видели не раз, а вот вместе — никогда Фото: David LaChapelle Смотреть

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Сабина Адлейба