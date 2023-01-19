Соцсети обнажаются

Соцсети снимут запрет на посты с фотографиями, на которых изображены женские соски. Речь идет о Facebook и Instagram, такое решение принял наблюдательный совет владеющей ими компании Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена. Сейчас на обеих площадках ограничена публикация фото обнаженных тел. В случае с женской грудью основной критерий для блокировки — наличие на изображении сосков. Аналогичного запрета для мужчин в соцсетях нет.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Активисты десяток лет указывали на это руководству Meta. Дискуссия обострилась, когда алгоритмы Facebook удалили обнаженные фото американской трансгендерной пары. После многочисленных жалоб модераторы соцсети вручную восстановили посты, но ситуация попала в поле зрения наблюдательного совета Meta. И он постановил: правила несправедливы и устарели.
Это большая победа не только для фем-активистов, рассказывает культуролог, автор подкаста и книги «Искусство для пацанчиков» Анастасия Четверикова: «Я давно воюю с Instagram по этому поводу, так как много пишу об искусстве. Даже есть книга, она так и называется — "Почему в искусстве так много голых людей? ". Представляете, если бы Instagram был в античности, что бы вообще с ним стало?
У меня было два случая. Первый — с Венерой Виллендорфской, которая олицетворяет детородную функцию. Там одни формы — огромная грудь, огромная попа. Instagram банил изображение.
Второй — с постом про выставку Йоко Оно в Москве. У нее была работа с 80 попами. И Instagram сразу же это блокировал. Теперь фотографам, снимающим художественное ню, больше не придется скрывать свои работы. Наконец-то можно будет писать о любом искусстве».
Политика запрещенных в РФ Facebook и Instagram в отношении женской груди не раз приводила к казусам. Например, в 2016 году бану подверглась фотография праздничного торта.
И алгоритмы часто блокировали публикации с изображениями, на которых не было обнаженных тел, говорит феминистка и секс-коуч Елена Рыдкина: «Когда я начала заниматься сексуальным просвещением, и на Facebook, и в Instagram постила какие-то дерзкие фотографии, чтобы нормализовать тему женской наготы.
Даже едва видимые очертания сосков уже приводили к блокировкам и ограничениям. При этом самое главное напряжение было вокруг разницы между мужским телом и женским. В 2016 году случился самый большой международный протест — Free the Nipple. Задача акции — обратить внимание, на то, что есть какие-то естественные моменты, например, мать, кормящая ребенка. Почему это воспринимается как какое-то эротизированное действие?»
Проблема в том, что ограничения контента в соцсетях часто приносят больше вреда, чем пользы, говорит медиаисследователь, сооснователь агентства Breaking Trends Юлия Загитова: «Этот кейс как раз показал, что искусственный интеллект не может отличить шедевр от простого селфи. При этом он пропускает огромное количество запрещенного контента — с участием детей, отрубленными конечностями и прочее. Мониторинг и этика визуальной составляющей — это в целом большая проблема для социальных сетей».
В 2018 году The Wall Street Journal опубликовала расследование об алгоритмах Facebook. Авторы указывали, что соцсеть намеренно разжигает споры, показывая пользователям контент, который может вызвать у них недовольство. Таким образом Facebook якобы наращивал активность под публикациями.
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Обнаженное тело в фотографии
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