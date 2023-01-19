Facebook и Instagram могут разрешить публиковать фотографии с женскими сосками

Наблюдательный совет Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) рекомендовал пересмотреть правила Facebook и Instagram, которые запрещают публиковать в соцсетях фотографии с женскими сосками. Совет также отменил решение об удалении постов трансгендерной пары.

Рекомендации были приняты в связи с удалением в Instagram фотографий трансгендерной пары за сексуализированный контент. На фотографии пара позировала топлес, но прикрывала соски, пишет DailyMail. Фотографии были вручную восстановлены модераторами Instagram, но наблюдательный совет Meta решил рассмотреть ситуацию на заседании. В результате политику соцсетей признали ошибочной и рекомендовали установить общие правила для модерации такого контента.

«Ограничения и исключения из правил, касающихся женских сосков, обширны и сбивают с толку, особенно в том, что касается трансгендерных и небинарных людей»,— сказано в сообщении совета.

Компания должна публично ответить на принятые рекомендации в течение 60 дней. По информации The Guardian, в Meta приветствуют решение наблюдательного совета.

Согласно действующим правилам, в Facebook и Instagram запрещена публикация фотографий с изображением женских сосков. На фотографии с мужскими сосками эта политика не распространяется. Активисты пытались добиться изменений правил около десяти лет, в том числе устраивали массовые протесты. В 2020 году активисты пришли к штаб-квартире Facebook в Нью-Йорке полностью голыми, прикрываясь лишь фотографиями мужских сосков. Борьба с существующими правилами модерации в Facebook и Instagram — часть движения #FreeTheNipple («Свободу соскам»).

Олеся Павленко