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Коммерсантъ FM
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Facebook и Instagram могут разрешить публиковать фотографии с женскими сосками

Наблюдательный совет Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) рекомендовал пересмотреть правила Facebook и Instagram, которые запрещают публиковать в соцсетях фотографии с женскими сосками. Совет также отменил решение об удалении постов трансгендерной пары.

Рекомендации были приняты в связи с удалением в Instagram фотографий трансгендерной пары за сексуализированный контент. На фотографии пара позировала топлес, но прикрывала соски, пишет DailyMail. Фотографии были вручную восстановлены модераторами Instagram, но наблюдательный совет Meta решил рассмотреть ситуацию на заседании. В результате политику соцсетей признали ошибочной и рекомендовали установить общие правила для модерации такого контента.

«Ограничения и исключения из правил, касающихся женских сосков, обширны и сбивают с толку, особенно в том, что касается трансгендерных и небинарных людей»,— сказано в сообщении совета.

Компания должна публично ответить на принятые рекомендации в течение 60 дней. По информации The Guardian, в Meta приветствуют решение наблюдательного совета.

Согласно действующим правилам, в Facebook и Instagram запрещена публикация фотографий с изображением женских сосков. На фотографии с мужскими сосками эта политика не распространяется. Активисты пытались добиться изменений правил около десяти лет, в том числе устраивали массовые протесты. В 2020 году активисты пришли к штаб-квартире Facebook в Нью-Йорке полностью голыми, прикрываясь лишь фотографиями мужских сосков. Борьба с существующими правилами модерации в Facebook и Instagram — часть движения #FreeTheNipple («Свободу соскам»).

Олеся Павленко

Фотогалерея

Обнаженное тело в фотографии

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Эжен Дюрье. «Обнаженная». 1850-е&lt;br>Художники рано стали использовать фотографию как источник для живописи. Снимками Эжена Дюрье пользовался другой Эжен, много более известный — Делакруа

Эжен Дюрье. «Обнаженная». 1850-е
Художники рано стали использовать фотографию как источник для живописи. Снимками Эжена Дюрье пользовался другой Эжен, много более известный — Делакруа

Фото: Jean Louis Marie Eugene Durieu

Фрэнк Юджин. «Адам и Ева». 1898&lt;br>Примерно так до сих пор выглядит приемлемая эротическая фотография, способная обойти цензуру и при этом претендовать на статус искусства. Библейский сюжет, известный в десятках тысяч версий за историю христианского искусства, легкая дымка, скрывающая слишком натуралистичные детали, глаза модели опущены — чтобы не провоцировать

Фрэнк Юджин. «Адам и Ева». 1898
Примерно так до сих пор выглядит приемлемая эротическая фотография, способная обойти цензуру и при этом претендовать на статус искусства. Библейский сюжет, известный в десятках тысяч версий за историю христианского искусства, легкая дымка, скрывающая слишком натуралистичные детали, глаза модели опущены — чтобы не провоцировать

Фото: Frank Eugene

Альфред Штиглиц. «Руки и грудь (Джорджия О&#39;Киф)». 1919&lt;br>Альфред Штиглиц, издатель журнала Camera Work и организатор многочисленных выставок, был одним из тех, кто превратил фотографию в искусство. На этом снимке изображена его супруга — без ретуши, соблазнительных поз и прочих атрибутов ранних ню. Фотографии такой степени реализма будут популярны (и признаны искусством) только через 50-60 лет после появления снимка

Альфред Штиглиц. «Руки и грудь (Джорджия О'Киф)». 1919
Альфред Штиглиц, издатель журнала Camera Work и организатор многочисленных выставок, был одним из тех, кто превратил фотографию в искусство. На этом снимке изображена его супруга — без ретуши, соблазнительных поз и прочих атрибутов ранних ню. Фотографии такой степени реализма будут популярны (и признаны искусством) только через 50-60 лет после появления снимка

Фото: Alfred Stieglitz

Эдвард Уэстон. «Обнаженная». 1923&lt;br>Один из самых знаменитых американских фотографов нашел себя в Мексике, а его музой была изображенная здесь фотограф и левая активистка Тина Модотти. Музеи до сих пор собирают намного более сдержанные и эстетские ню Уэстона, а его снимки такого типа все еще становятся поводом для споров — например, стоит ли музеям публиковать их на своих сайтах (дети увидят!)

Эдвард Уэстон. «Обнаженная». 1923
Один из самых знаменитых американских фотографов нашел себя в Мексике, а его музой была изображенная здесь фотограф и левая активистка Тина Модотти. Музеи до сих пор собирают намного более сдержанные и эстетские ню Уэстона, а его снимки такого типа все еще становятся поводом для споров — например, стоит ли музеям публиковать их на своих сайтах (дети увидят!)

Фото: Эдвард Уэстон

Ман Рэй. «Скрипка Энгра». 1924&lt;br>В 2009 году иранская художница Лейла Пазуки сделала проект о цензуре в мусульманских странах. На протяжении нескольких лет она тайком вырывала иллюстрации из книг по искусству, хранящихся в библиотеке Университета изяющных искусств Тегерана. Чаще всего цензоры замазывают тела целиком, но в этом случае одной из самых известных эротических фотографий Ман Рэя подрисовали изящное летнее платье

Ман Рэй. «Скрипка Энгра». 1924
В 2009 году иранская художница Лейла Пазуки сделала проект о цензуре в мусульманских странах. На протяжении нескольких лет она тайком вырывала иллюстрации из книг по искусству, хранящихся в библиотеке Университета изяющных искусств Тегерана. Чаще всего цензоры замазывают тела целиком, но в этом случае одной из самых известных эротических фотографий Ман Рэя подрисовали изящное летнее платье

Фото: Man Ray

Хорас Рой. «Распятие завтрашнего дня». 1938&lt;br>На фото забытого всеми английского фотографа есть те элементы, за которые у нас штрафуют или сажают — крест и обнаженная девушка. Справедливости ради, снимок вызвал скандал и в 1938 году, но теперь считается классикой антивоенной фотографии на пороге Второй мировой войны

Хорас Рой. «Распятие завтрашнего дня». 1938
На фото забытого всеми английского фотографа есть те элементы, за которые у нас штрафуют или сажают — крест и обнаженная девушка. Справедливости ради, снимок вызвал скандал и в 1938 году, но теперь считается классикой антивоенной фотографии на пороге Второй мировой войны

Фото: Horace Roye

Хельмут Ньютон. «Они идут». 1981&lt;br>Впервые Ньютон столкнулся с внутренней цензурой глянцевых журналов в 1975 году, когда английский и итальянский Vogue отказались печатать его серию «История Ооо!..», хотя в ней обнаженки не было совсем — только намеки на разврат. Зато французский Vogue шесть лет спустя пошел ва-банк и опубликовал «Они идут» на целом развороте, и с тех пор ее копировали и пародировали сотни раз

Хельмут Ньютон. «Они идут». 1981
Впервые Ньютон столкнулся с внутренней цензурой глянцевых журналов в 1975 году, когда английский и итальянский Vogue отказались печатать его серию «История Ооо!..», хотя в ней обнаженки не было совсем — только намеки на разврат. Зато французский Vogue шесть лет спустя пошел ва-банк и опубликовал «Они идут» на целом развороте, и с тех пор ее копировали и пародировали сотни раз

Фото: Reuters

Энни Лейбовитц. Обложка журнала Vanity Fair. Август 1991&lt;br>У цензоров в области СМИ, по крайней мере, на Западе, очень интересная работа. Если они видят обложку с обнаженной женщиной, им надо подсчитать, какой процент от общей площади груди виден на снимке. Недопустимым в Великобритании и США считается примерно одна шестая. Знаменитая обложка с беременной Деми Мур тоже подверглась цензуре, но теперь стала классикой

Энни Лейбовитц. Обложка журнала Vanity Fair. Август 1991
У цензоров в области СМИ, по крайней мере, на Западе, очень интересная работа. Если они видят обложку с обнаженной женщиной, им надо подсчитать, какой процент от общей площади груди виден на снимке. Недопустимым в Великобритании и США считается примерно одна шестая. Знаменитая обложка с беременной Деми Мур тоже подверглась цензуре, но теперь стала классикой

Фото: Vanity Fair

Нобуеси Араки. «Бондаж». 1993&lt;br>Араки снимал нечто подобное еще с 1960-х годов, и в родной Японии его неоднократно цензурировали. В 90-е у него началась международная карьера, и фотографии свзанных и (часто) подвешенных на крюках красоток теперь есть в важнейших государственных и частных собраниях. О своем увлечении садо-мазо Араки рассказывает трогательно: «Я иногда забываю камеру, но веревка у меня всегда с собой. Если не могу привязать их сердца, так хоть тела свяжу!»

Нобуеси Араки. «Бондаж». 1993
Араки снимал нечто подобное еще с 1960-х годов, и в родной Японии его неоднократно цензурировали. В 90-е у него началась международная карьера, и фотографии свзанных и (часто) подвешенных на крюках красоток теперь есть в важнейших государственных и частных собраниях. О своем увлечении садо-мазо Араки рассказывает трогательно: «Я иногда забываю камеру, но веревка у меня всегда с собой. Если не могу привязать их сердца, так хоть тела свяжу!»

Фото: Nobuyoshi Araki

Райан Макгинли. «Фейерверк». 2002&lt;br>Райана Макгинли рано признали настоящим художником: первая музейная выставка у него открылась, когда ему было 25. Он снимает почти исключительно обнаженных молодых людей обоего пола, но с цензурой столкнулся лишь дважды, и оба раза онлайн. В 2014 году компания Google потребовала у популярного музыкального сайта Drowned in Sound замазать голые попы на обложке альбома группы Sigur Ros, снятой Макгинли, и в том же году Instagram удалил аккаунт фотографа

Райан Макгинли. «Фейерверк». 2002
Райана Макгинли рано признали настоящим художником: первая музейная выставка у него открылась, когда ему было 25. Он снимает почти исключительно обнаженных молодых людей обоего пола, но с цензурой столкнулся лишь дважды, и оба раза онлайн. В 2014 году компания Google потребовала у популярного музыкального сайта Drowned in Sound замазать голые попы на обложке альбома группы Sigur Ros, снятой Макгинли, и в том же году Instagram удалил аккаунт фотографа

Фото: Ryan McGinley

Леонард Нимой. «Три грации». 2007&lt;br>Имя Леонарда Нимоя свято для многомиллионной армии фанатов сериала Star Trek (он играл там доктора Спока), но о его увлечении фотографией знают немногие. Нимой долгое время занимался критикой западных стандартов красоты и снял целую фотокнигу с полными женщинами. «Три грации», основанные на популярном сюжете эпохи Возрождения, не прошли цензуру Facebook, когда одна из фанаток Нимоя опубликовала снимок на своей странице

Леонард Нимой. «Три грации». 2007
Имя Леонарда Нимоя свято для многомиллионной армии фанатов сериала Star Trek (он играл там доктора Спока), но о его увлечении фотографией знают немногие. Нимой долгое время занимался критикой западных стандартов красоты и снял целую фотокнигу с полными женщинами. «Три грации», основанные на популярном сюжете эпохи Возрождения, не прошли цензуру Facebook, когда одна из фанаток Нимоя опубликовала снимок на своей странице

Фото: Leonard Nimoy

Терри Ричардсон. Рекламная кампания парфюма Tom Ford For Men. 2007&lt;br>Репутация Терри Ричардсона ужасна: его обвиняют в многочисленных изнасилованиях моделей или, по крайней мере, в принуждении к сексу. Но к нему ничто не липнет — заказы регулярно поступают, книги и выставки случаются часто. Исключительно рисковая рекламная кампания для парфюма Тома Форда была запрещена к публикации в Италии, но в других странах Европы ее удалось отстоять. Главный аргумент — художественность и аудитория (мужские журналы)

Терри Ричардсон. Рекламная кампания парфюма Tom Ford For Men. 2007
Репутация Терри Ричардсона ужасна: его обвиняют в многочисленных изнасилованиях моделей или, по крайней мере, в принуждении к сексу. Но к нему ничто не липнет — заказы регулярно поступают, книги и выставки случаются часто. Исключительно рисковая рекламная кампания для парфюма Тома Форда была запрещена к публикации в Италии, но в других странах Европы ее удалось отстоять. Главный аргумент — художественность и аудитория (мужские журналы)

Фото: Terry Richardson

Ларри Кларк. «Без названия» (1980-е) на первой странице газеты Liberation. 2010&lt;br>Ларри Кларк наделал много шуму своим фильмом «Детки» (1995), но его фотографии подростков, занимающихся сексом, тоже способны шокировать общественность. В 2010 году в столице Франции разгорелся скандал: власти города присвоили выставке Кларка в Музее города Парижа маркировку «18+». Либеральная общественность посчитала это актом цензуры, а газета Liberation поместила один из снимков на первую страницу

Ларри Кларк. «Без названия» (1980-е) на первой странице газеты Liberation. 2010
Ларри Кларк наделал много шуму своим фильмом «Детки» (1995), но его фотографии подростков, занимающихся сексом, тоже способны шокировать общественность. В 2010 году в столице Франции разгорелся скандал: власти города присвоили выставке Кларка в Музее города Парижа маркировку «18+». Либеральная общественность посчитала это актом цензуры, а газета Liberation поместила один из снимков на первую страницу

Фото: Liberation

Давид Ляшапель. Плакат для благотворительного вечера Life Ball. 2014.&lt;br>Организаторы благотворительной акции в помощь ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом знали, кого позвать в качестве дизайнера. Модный фотограф Давид Ляшапель, никогда не избегавший острых тем, пригласил трангендерную модель Кармен Карреру и попал в точку: правые и просто консерваторы срывали плакат со стен, писали гневные филиппики в прессу — в общем, показали, что в наше время последним бастионом неприличия остается обнаженное тело с двойным комплектом гениталий. Грудь и пенис отдельно улицы Вены видели не раз, а вот вместе — никогда

Давид Ляшапель. Плакат для благотворительного вечера Life Ball. 2014.
Организаторы благотворительной акции в помощь ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом знали, кого позвать в качестве дизайнера. Модный фотограф Давид Ляшапель, никогда не избегавший острых тем, пригласил трангендерную модель Кармен Карреру и попал в точку: правые и просто консерваторы срывали плакат со стен, писали гневные филиппики в прессу — в общем, показали, что в наше время последним бастионом неприличия остается обнаженное тело с двойным комплектом гениталий. Грудь и пенис отдельно улицы Вены видели не раз, а вот вместе — никогда

Фото: David LaChapelle

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Эжен Дюрье. «Обнаженная». 1850-е
Художники рано стали использовать фотографию как источник для живописи. Снимками Эжена Дюрье пользовался другой Эжен, много более известный — Делакруа

Фото: Jean Louis Marie Eugene Durieu

Фрэнк Юджин. «Адам и Ева». 1898
Примерно так до сих пор выглядит приемлемая эротическая фотография, способная обойти цензуру и при этом претендовать на статус искусства. Библейский сюжет, известный в десятках тысяч версий за историю христианского искусства, легкая дымка, скрывающая слишком натуралистичные детали, глаза модели опущены — чтобы не провоцировать

Фото: Frank Eugene

Альфред Штиглиц. «Руки и грудь (Джорджия О'Киф)». 1919
Альфред Штиглиц, издатель журнала Camera Work и организатор многочисленных выставок, был одним из тех, кто превратил фотографию в искусство. На этом снимке изображена его супруга — без ретуши, соблазнительных поз и прочих атрибутов ранних ню. Фотографии такой степени реализма будут популярны (и признаны искусством) только через 50-60 лет после появления снимка

Фото: Alfred Stieglitz

Эдвард Уэстон. «Обнаженная». 1923
Один из самых знаменитых американских фотографов нашел себя в Мексике, а его музой была изображенная здесь фотограф и левая активистка Тина Модотти. Музеи до сих пор собирают намного более сдержанные и эстетские ню Уэстона, а его снимки такого типа все еще становятся поводом для споров — например, стоит ли музеям публиковать их на своих сайтах (дети увидят!)

Фото: Эдвард Уэстон

Ман Рэй. «Скрипка Энгра». 1924
В 2009 году иранская художница Лейла Пазуки сделала проект о цензуре в мусульманских странах. На протяжении нескольких лет она тайком вырывала иллюстрации из книг по искусству, хранящихся в библиотеке Университета изяющных искусств Тегерана. Чаще всего цензоры замазывают тела целиком, но в этом случае одной из самых известных эротических фотографий Ман Рэя подрисовали изящное летнее платье

Фото: Man Ray

Хорас Рой. «Распятие завтрашнего дня». 1938
На фото забытого всеми английского фотографа есть те элементы, за которые у нас штрафуют или сажают — крест и обнаженная девушка. Справедливости ради, снимок вызвал скандал и в 1938 году, но теперь считается классикой антивоенной фотографии на пороге Второй мировой войны

Фото: Horace Roye

Хельмут Ньютон. «Они идут». 1981
Впервые Ньютон столкнулся с внутренней цензурой глянцевых журналов в 1975 году, когда английский и итальянский Vogue отказались печатать его серию «История Ооо!..», хотя в ней обнаженки не было совсем — только намеки на разврат. Зато французский Vogue шесть лет спустя пошел ва-банк и опубликовал «Они идут» на целом развороте, и с тех пор ее копировали и пародировали сотни раз

Фото: Reuters

Энни Лейбовитц. Обложка журнала Vanity Fair. Август 1991
У цензоров в области СМИ, по крайней мере, на Западе, очень интересная работа. Если они видят обложку с обнаженной женщиной, им надо подсчитать, какой процент от общей площади груди виден на снимке. Недопустимым в Великобритании и США считается примерно одна шестая. Знаменитая обложка с беременной Деми Мур тоже подверглась цензуре, но теперь стала классикой

Фото: Vanity Fair

Нобуеси Араки. «Бондаж». 1993
Араки снимал нечто подобное еще с 1960-х годов, и в родной Японии его неоднократно цензурировали. В 90-е у него началась международная карьера, и фотографии свзанных и (часто) подвешенных на крюках красоток теперь есть в важнейших государственных и частных собраниях. О своем увлечении садо-мазо Араки рассказывает трогательно: «Я иногда забываю камеру, но веревка у меня всегда с собой. Если не могу привязать их сердца, так хоть тела свяжу!»

Фото: Nobuyoshi Araki

Райан Макгинли. «Фейерверк». 2002
Райана Макгинли рано признали настоящим художником: первая музейная выставка у него открылась, когда ему было 25. Он снимает почти исключительно обнаженных молодых людей обоего пола, но с цензурой столкнулся лишь дважды, и оба раза онлайн. В 2014 году компания Google потребовала у популярного музыкального сайта Drowned in Sound замазать голые попы на обложке альбома группы Sigur Ros, снятой Макгинли, и в том же году Instagram удалил аккаунт фотографа

Фото: Ryan McGinley

Леонард Нимой. «Три грации». 2007
Имя Леонарда Нимоя свято для многомиллионной армии фанатов сериала Star Trek (он играл там доктора Спока), но о его увлечении фотографией знают немногие. Нимой долгое время занимался критикой западных стандартов красоты и снял целую фотокнигу с полными женщинами. «Три грации», основанные на популярном сюжете эпохи Возрождения, не прошли цензуру Facebook, когда одна из фанаток Нимоя опубликовала снимок на своей странице

Фото: Leonard Nimoy

Терри Ричардсон. Рекламная кампания парфюма Tom Ford For Men. 2007
Репутация Терри Ричардсона ужасна: его обвиняют в многочисленных изнасилованиях моделей или, по крайней мере, в принуждении к сексу. Но к нему ничто не липнет — заказы регулярно поступают, книги и выставки случаются часто. Исключительно рисковая рекламная кампания для парфюма Тома Форда была запрещена к публикации в Италии, но в других странах Европы ее удалось отстоять. Главный аргумент — художественность и аудитория (мужские журналы)

Фото: Terry Richardson

Ларри Кларк. «Без названия» (1980-е) на первой странице газеты Liberation. 2010
Ларри Кларк наделал много шуму своим фильмом «Детки» (1995), но его фотографии подростков, занимающихся сексом, тоже способны шокировать общественность. В 2010 году в столице Франции разгорелся скандал: власти города присвоили выставке Кларка в Музее города Парижа маркировку «18+». Либеральная общественность посчитала это актом цензуры, а газета Liberation поместила один из снимков на первую страницу

Фото: Liberation

Давид Ляшапель. Плакат для благотворительного вечера Life Ball. 2014.
Организаторы благотворительной акции в помощь ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом знали, кого позвать в качестве дизайнера. Модный фотограф Давид Ляшапель, никогда не избегавший острых тем, пригласил трангендерную модель Кармен Карреру и попал в точку: правые и просто консерваторы срывали плакат со стен, писали гневные филиппики в прессу — в общем, показали, что в наше время последним бастионом неприличия остается обнаженное тело с двойным комплектом гениталий. Грудь и пенис отдельно улицы Вены видели не раз, а вот вместе — никогда

Фото: David LaChapelle

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