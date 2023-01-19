Сбер: свердловчане проводят онлайн 92% платежей

В Сбербанке жители Свердловской области за 2022 год совершили 92% платежей в интернете, что на 3% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба банка. В банкоматах за 2022 год проведено около 3% платежных операций, а в офисе банка — 5%. Чаще всего в интернете свердловчане оплачивают услуги сотовой связи и телекома, что составляет 63,7% от общего объема онлайн-платежей. Услуги ЖКХ составляют 24,2%. Также онлайн пользователи оплачивают налоги, госпошлины и образовательные услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Напомним, свердловчане за девять месяцев 2022 года совершили 1,6 млрд операций с использованием банковских карт, что на 9% больше относительно 2021 года. Сумма операций составила 3 трлн руб. По итогам девяти месяцев, свердловчане в 30 раз чаще использовали карту для оплаты товаров и услуг, чем для снятия наличных.

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Диана Сунагатуллина