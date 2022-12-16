За девять месяцев свердловчане совершили банковских операций на 3 трлн рублей

Жители Свердловской области за девять месяцев 2022 года совершили 1,6 млрд операций с использованием банковских карт, что на 9% больше относительно 2021 года, сообщила пресс-служба уральского ГУ Банка России. Сумма операций составила 3 трлн руб., что на 16% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам девяти месяцев, свердловчане в 30 раз чаще использовали карту для оплаты товаров и услуг, чем для снятия наличных. Средний чек покупки по карте составил 750 руб. Доля платежей в общем количестве транзакций увеличилась до 81%. Остальное приходится на переводы и снятие наличных.

На 1 октября банки в Свердловской области выпустили 11,7 млн платежных карт, каждая третья из которых платежной системы «Мир». В среднем на одного жителя области приходится по три банковских карты.

Как ранее поясняла начальник управления платежных систем и расчетов уральского ЦБ Светлана Азанова, рост безналичных платежей, с одной стороны, объясняется удобством расчетов. С другой стороны, банки предлагают своим клиентам различные программы лояльности.

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Диана Сунагатуллина