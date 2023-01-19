В Петербурге запустили онлайн-калькулятор для проверки стоимости ЖКУ

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга запустил онлайн-калькулятор для проверки стоимости коммунальных услуг. С помощью сервиса можно узнать, какой тариф является нормативным и отсутствует ли переплата.

Воспользоваться сервисом можно на сайте комитета. Для произведения расчета необходимо указать данные о числе проживающих в квартире и ее площадь. В случае превышения цены горожане имеют право обратиться за установлением субсидии на оплату коммунальных услуг.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в комитете по тарифам Петербурга объяснили подорожание отопления в декабре.

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