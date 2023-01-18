В комитете по тарифам Петербурга объяснили подорожание отопления в декабре

Жители Санкт-Петербурга получили квитанции на оплату ЖКУ за декабрь с существенно подорожавшим отоплением. Увеличение стоимости услуги объяснили в комитете по тарифам.

В ведомстве сообщили, что из-за снижения среднемесячной температуры для обогрева многоквартирных домов потребовалось большее количество тепловой энергии. В Смольном также сообщили о повышении тарифа на теплоснабжения более на 8,4%. Все это отразилось в платежных документах в январе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Санкт-Петербурге с лета 2023 года повысят плату за содержание жилья.

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