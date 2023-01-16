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Главу СК РФ попросили проверить самарский Минстрой на превышение полномочий

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять на контроль расследование уголовного дела в отношении сотрудников министерства строительства Самарской области. Оно было возбуждено по ст. 293 УК РФ (халатность) из-за нарушения прав собственников квартир в связи с предложенными компенсациями за изымаемое жилье из-за строительства станции метро «Театральная» в Самаре. Однако парламентарий считает, что есть основания для его переквалификации. Копию депутатского запроса на имя Александра Бастрыкина Михаил Матвеев опубликовал в своем Telegram-канале.

«Полагаю, есть основания проверить обоснованность квалификации возбужденного уголовного дела по статье "Халатность" при наличии очевидных признаков превышения служебных полномочий по статье 286 УК РФ и возможно ст. 159 УК РФ»,– говорится в документе.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Уголовное дело о халатности в отношении сотрудников самарского Минстроя было возбуждено в ноябре минувшего года. Основанием для этого дала проверка, которая прошла по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. Собственники недвижимости, попадающей под снос, не были согласны с размером компенсаций, которые не соответствуют фактической стоимости отчуждаемых квартир. По данным следствия, к этому привело недобросовестное отношение чиновников минстроя Самарской области к обязанностям по оценке изымаемой недвижимости и выяснению реальной стоимости жилья.

В депутатском запросе на имя Александра Бастрыкина Михаил Матвеев утверждает, что «расследование уголовного дела волокитится, так как суды принимают решения о выселении граждан с заниженной оценкой стоимости изымаемого жилья». По словам парламентария, следствие не проверило и не дало оценку действиям чиновников, связанным с публикацией распоряжений об изъятии объектов недвижимости, которое, по его словам, произошло до утверждения проектно-сметной документации и прохождения экспертизы. Михаил Матвеев считает, что это делает незаконными все отчеты об утверждении суммы компенсации за недвижимость.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновники не послушали переселенцев».

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