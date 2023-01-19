ФСБ возбудила против гражданина США дело по статье о шпионаже

ФСБ РФ подозревает гражданина США в сборе информации по биологической тематике, «направленной против безопасности РФ». Против американца возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Личность подозреваемого и подробности дела не раскрываются. За шпионаж (ст. 276 УК РФ) в России предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы. В 2020 году в России за шпионаж был осужден американец Пол Уилан, его приговорили к 16 годам лишения свободы. Сейчас, по данным американской стороны, США и РФ ведут переговоры о его обмене.

Леонид Уварчев