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Коммерсантъ FM
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16% бюджета Северной Кореи направят на оборону

В 2023 году расходы КНДР на оборону составят 15,9% от бюджета, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Объем расходов на оборону в КНДР не меняется с 2020 года.

Как следует из сообщения ЦТАК, в 2022 году на оборону также было направлено 15,9% бюджетных средств. В 2020 и 2021 году расходы на оборону также составили 15,9%, в 2019 году — 15,8%.

«Исходя из принципа приоритета, придания неимоверной значимости строительству национальной обороны, на еще большее усиление сил сдерживания войны, как качественно, так и количественно, было направлено 15,9% общей суммы ассигнований, что внесло вклад в защиту достоинства и безопасности страны и народа»,— сказано в сообщении ЦТАК (перевод по «Прайму»).

Доклад об исполнении бюджета в 2022 году и проект бюджета на 2023 год был рассмотрен на на восьмой сессии Верховного народного собрания (ВНС) Северной Кореи. Она прошла 17 и 18 января.

Расходы бюджета КНДР в 2023 году вырастут на 1,7%. 45% бюджета будут направлены на развитие экономики страны и улучшение жизни в КНДР. Расходы на образование и развитие науки и техники повысят на 0,7%, на здравоохранение — на 0,4%, на культуру и строительство жилых, промышленных и общественных объектов — на 0,3%, на спорт — 0,1%.

В 2022 году КНДР провела ряд крупных ракетных испытаний, а также объявила о создании ядерного оружия. США и Южная Корея не раз призывали лидера КНДР Ким Чен Ына к переговорам по денуклиаризации Корейского полуострова. 31 декабря Ким Чен Ын заявил, что в КНДР необходимо увеличить ядерный арсенал страны, так как Южная Корея стала «несомненным врагом». В январе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что в стране могут разместить тактическое ядерное оружие.

Подробнее о ситуации на полуострове — в материале «Ъ» «Эх, Кореюшка, ухнем».

Олеся Павленко

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