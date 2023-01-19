«"Русский дом" в Давосе не скоро порадует шумными вечеринками»

МИД России резко осудил высказывания Олафа Шольца. В Давосе глава германского правительства, в частности, заявил, что украинский конфликт прекратится лишь после поражения Москвы. При этом Киев может рассчитывать на дальнейшую поддержку Запада и новый «план Маршалла». Господин Шольц вновь оставил без ответа вопрос о поставках украинской армии танков Leopard 2. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что западные союзники демонстрируют Кремлю свою жесткую позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Олаф Шольц, отвечая на вопрос о танках, повторил то, что говорил за сутки до этого: Германия не хочет прямого столкновения России и НАТО, но поддержка Украины продолжится. Что касается вооружений, все соответствующие решения Берлин принимает в тесной координации с союзниками, в первую очередь с Соединенными Штатами Америки. В таком вопросе необходимо действовать сообща.

Ранее канцлер ФРГ говорил по телефону с американским президентом Джо Байденом. Одновременно из-за океана стали поступать сообщения, что США в ближайшее время объявят о крупнейшем пакете помощи Киеву. Что касается танков Abrams, видимо, их не будет. Возможно, они и не нужны, поскольку не подходят по параметрам. Впрочем, это всего лишь предварительная информация.

Возвращаясь к выступлению Олафа Шольца в Давосе, важно отметить, что вопрос о танках был задан из зала, в своей речи канцлер этой темы не касался. Поэтому все-таки главное, на что он хотел обратить внимание, это не оружие, а политическое и программное заявление лидера объединенной Европы на глобальном форуме.

Ключевой тезис канцлера Германии: Россия должна проиграть, а Украина получит в итоге новый «план Маршалла». Олаф Шольц также объявил о преодолении зависимости от российских энергоресурсов. Рецессия, по его словам, стране не грозит — немцы сумели сконцентрироваться и без какой-либо бюрократии приняли необходимые решения.

Строятся терминалы по приему сжиженного газа, находятся новые поставщики. Что касается нынешнего года, хранилища заполнены, зиму страна пройдет спокойно. По крайней мере, так считает федеральный канцлер.

Таким образом, что мы имеем в сухом остатке? Запад сам воевать не будет, но намерен сохранить Украину как независимое государство. Затем начнется ее восстановление уже по стандартам западного мира. В таком случае уже не важно, будут или нет танки и в каком количестве, это уже частности. Олаф Шольц ни слова не сказал о переговорах или о том, что нужно сохранять канал связи с Москвой, учитывать ее точку зрения.

Как известно, в Давос не приехали первые лица администрации Джозефа Байдена. Однако с речью выступила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. По ее словам, поражение Украины имело бы глобальные последствия, то есть для союзников это испытание на прочность.

Именно поэтому партнеры помогают Киеву — ради защиты своих собственных интересов. По большому счету, в этом нет сенсации. Однако форум в Давосе определяет основные тренды, соответственно, бизнес строит свои собственные перспективные планы, исходя из этого. И какой сигнал получают инвесторы? Судя по всему, время компромиссов прошло.

И что-то подсказывает, «Русский дом» в Давосе не скоро порадует шумными модными вечеринками. Может быть, это и вовсе уже история, картинки из прошлой жизни.

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