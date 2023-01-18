Глава Нацразведки США предупредила о глобальных последствиях поражения Украины

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс перечислила последствия конфликта на Украине во время выступления на форуме в Давосе. Эти последствия она назвала глобальными.

Они, по словам директора Нацразведки, среди прочего могут затронуть сотрудничество западных союзников, а также урегулирование будущих кризисов.

«В дополнение ко всему, что было сказано относительно последствий для мира в случае, если Украина не добьется успеха, есть еще целый ряд соображений: существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия ...» — сказала Эврил Хейнс (цитата по ТАСС).

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас в зоне боевых действий наблюдается «поворотный момент» конфликта, а канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что для завершения боевых действий на Украине Россия должна потерпеть военное поражение.

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Мария Федотова