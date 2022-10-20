Горе вотума

Над правительством Франции во главе с Элизабет Борн нависла угроза вотума недоверия. Причем речь может идти не об одном голосовании, а сразу о двух: крайне правые отказались присоединиться к аналогичной инициативе крайне левых. Причина недовольства оппозиции состоит в том, что власти на днях воспользовались статьей 49.3 французской конституции, чтобы без голосования провести через парламент первую часть бюджета на 2023 год. С подробностями — корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Фото: Benoit Tessier, Reuters Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Фото: Benoit Tessier, Reuters

Правительство и президент, не имея большинства в Национальном собрании, прибегли к статье 49.3 конституции, которая позволяет принять закон, не прибегая к голосованию. Элизабет Борн и члены ее кабинета министров оправдывают использование такой меры необходимостью избежать долгих дебатов. Премьер-министр объясняет: она просто обязана была это сделать, поскольку оппозиция с самого начала объявила, что будет голосовать против законопроекта. Франции действительно нужен бюджет, особенно в ситуации роста экономических и социальных проблем.

Оппозиция, разумеется, выразила несогласие. В ответ на заявление Элизабет Борн депутаты от левого блока Nupes демонстративно покинули амфитеатр Национального собрания. Группа уже заявила о том, что намерена прибегнуть к вотуму недоверия правительству. В отличие от них, правые депутаты «Национального объединения» (RN) во главе с Марин Ле Пен остались на своих местах. Но они также намерены бороться с правительством путем голосования по вопросу о вотуме недоверия.

Проблема для оппозиции и большое облегчение для правительства, однако, состоят в том, что они не хотят выступать вместе с левыми единым фронтом. Не доверять правительству все собираются по-разному.

Накануне обсуждения законопроекта французские эксперты предсказывали неминуемую стычку правительства и оппозиции. Говорилось даже о возможности роспуска Национального собрания Эмманюэлем Макроном. Такое право у президента Франции есть, но эти туманные угрозы, звучащие со времен неудачи президентской коалиции на парламентских выборах и потери подавляющего большинства кресел, скорее напоминают страшилку. Тем более что Эмманюэль Макрон сейчас точно не находится в позиции триумфатора, его популярность снизилась. Согласно данным исследования, проведенного институтом общественного мнения Ifop-Fiducial, 12 октября действия главы государства одобряли только 39% опрошенных.

Пресс-секретарь правительства Оливье Веран уже подтвердил готовность кабинета министров использовать статью 49.3 «во всех главах бюджета». Это означает, что впереди Францию ожидает череда голосований по вотуму недоверия, которые, впрочем, едва ли смогут увенчаться успехом. Совместное выступление RN и Nupes по-прежнему выглядит маловероятным. Обсуждение бюджета сведется к игре в несогласие, в которой у оппозиции окажется слишком много разнообразных задач для согласованных действий.

Тактика правительства выиграть время и действовать, не погружаясь в дебаты, принесет плоды. Но она, несомненно, настроит парламентское большинство против команды Элизабет Борн. Станут ли к ней относиться еще хуже, чем уже относятся сейчас, трудно сказать. Но пока конституция действует и статью 49.3 никто не отменял.