Добавочный вопрос

Правительство должно увеличить размер новых выплат работникам российского здравоохранения, расширить список их получателей, а также четче регламентировать работу регионов по их начислению — c такими предложениями к правительству, Минздраву и Минтруду обратились два основных профсоюза медицинских работников России. В Минздраве пообещали представить разъяснения для субъектов, однако подчеркнули, что основные параметры системы новых доплат, включая их размер, юридический статус и доступность для работников, утверждены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профсоюзы просят у правительства расширить и улучшить систему социальных доплат к их заработным платам

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Профсоюзы просят у правительства расширить и улучшить систему социальных доплат к их заработным платам

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Два основных профсоюза медицинских работников России — профсоюз работников здравоохранения РФ и профсоюз «Действие» — обратились в правительство и профильные министерства с критикой принятого 31 декабря постановления №2568, которое вводит для ряда занятых в системе российского здравоохранения дополнительные выплаты. Напомним, в декабре прошлого года на встрече с членами Совета по правам человека Владимир Путин анонсировал введение с 2023 года доплат из федерального бюджета для 1,1 млн работников российской системы здравоохранения (всего в ней занято 2,5 млн человек). В зависимости от должности и места работы в 2023 году они смогут получать от 4,5 тыс. руб. до 18,5 тыс. руб. ежемесячно — выплаты будут финансироваться из федерального бюджета, расходы на этот год составят 152,4 млрд руб. (см. “Ъ” от 8 декабря 2022 года).

Несмотря на то что постановление правительства №2568 было опубликовано только на прошлой неделе, как указывает в своем письме в Минздрав и Минтруд от 12 января профсоюз работников здравоохранения РФ, им уже поступило множество обращений по порядку его применения. Чтобы предотвратить «неоднозначную трактовку на местах», профсоюз просит уточнить спорные нормы документа с помощью методических рекомендаций по его применению. В частности, профсоюз предлагает зафиксировать, что доплаты не облагаются налогом на доходы физлиц, а если они не были начислены вовремя, то работодатель должен нести ответственность по 236-й статье Трудового кодекса (устанавливает ответственность за задержку зарплаты).

Профсоюз также просит министерства уточнить, смогут ли получать выплаты ряд работников с особенностями трудоустройства — например, работники межрайонных больниц, организованных из центральных районных и районных больниц, принимающие в травмпунктах и женских консультациях, а также персонал специализированных бригад скорой медицинской помощи, стационарных отделений скорой медицинской помощи, центров медицины катастроф. Помимо этих категорий, по мнению профсоюза работников здравоохранения, в число получателей выплат необходимо внести водителей машин скорой помощи. Кроме того, профсоюз предлагает учитывать при расчете размера выплаты работникам районные коэффициенты, включая коэффициенты за работу в особых климатических условиях. Напомним, ранее правительство намерено было включить коэффициенты в формулу расчета выплат, в опубликованной версии постановления этого нет, Минздрав совместно с Минтрудом пообещал представить дополнительные разъяснения по применению постановления правительства для регионов.

Схожее предложение в своем письме в правительство от 4 января высказывает и профсоюз «Действие». Он также предлагает при начислении выплат учитывать и фактически отработанные часы по внешнему и внутреннему совместительству, часы сверхурочной работы и работы в выходные и нерабочие праздничные дни (в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом) свыше месячной нормы рабочего времени. Профсоюз также считает необходимым увеличить выплаты, установленные постановлением для работников скорой помощи, и расширить круг их получателей, включив в него медсестер-анестезисток, медсестер на приеме вызовов, водителей машин скорой помощи.

В Минздраве “Ъ” подтвердили, что получили адресованное им обращение профсоюзов, а также отметили, что часть их предложений «уже приняты в работу». Впрочем, отчасти позиция министерства понятна уже сейчас. Так, в Минздраве подтвердили, что доплаты медицинским работникам не будут облагаться налогом, сославшись на пункт 79 статьи 217 Налогового кодекса, одновременно работодатели не должны будут учитывать их при расчете больничных и отпускных. Отвечая на вопрос о том, почему в список получателей новых доплат не попал персонал стационаров крупных городов и водителей машин скорой помощи, в ведомстве напомнили, что выплаты являются не новыми подходами к формированию системы оплаты труда работников сферы здравоохранения, а «мерой социальной поддержки работников в медицинских организациях».

Анастасия Мануйлова