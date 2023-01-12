Счет от доктора не помогает

Всемирный экономический форум (ВЭФ) представил доклад о перспективах в области здравоохранения к 2025 году. Его авторы напоминают о беспрецедентных инвестициях в медицину, которые начались три года назад и продолжаются до сих пор. При этом если в начале пандемии власти, в том числе российские, расходовали бюджеты в основном на решение текущих проблем — строительство инфекционных центров, медицинские закупки и доплаты врачам (в том числе за счет сдвига сроков «плановой» модернизации больниц),— то сегодня аналитики отмечают потребность в росте эффективности вложений в медицину и советуют привязать оплату медуслуг к их результативности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С начала пандемии COVID-19 мировое здравоохранение пережило серьезный рост: ожидается, что расходы на него в 2022 году достигнут $12 трлн (в 2018 году — в полтора раза меньше, $8,5 трлн). При этом со спадом ковида характер инвестиций в отрасли меняется — так, в 2022 году, когда вакцины уже разработали, а дополнительные больницы достроили, стали расти вложения в цифровые технологии. Одна из областей, на которую в связи с этим рекомендуют обратить внимание в ВЭФ,— искусственный интеллект, внедрение которого может значительно повысить эффективность медицины: помимо инструмента диагностики и оператора документооборота, ИИ сегодня и в ближайшем будущем — один из главных помощников врача в принятии решений. Интерес для инвесторов может представлять и развитие технологий виртуальной и дополненной реальности и создания метавселенных как платформ для обучения медперсонала, развития телемедицины, а также моделирования самочувствия и реакций пациента на медицинское вмешательство. По прогнозам ВЭФ, в 2023 году будет активно развиваться «здравоохранение на дому»: при этом речь теперь, в отличие от 2020-го, идет не столько о доставке лекарств, сколько о передовых методах удаленной диагностики пациентов.

Весомая часть средств, вложенных властями в медицину, в начале пандемии была потрачена на стимулирующие доплаты врачам и мобилизацию систем здравоохранения — так, в РФ для финансирования этих программ были сдвинуты сроки плановой модернизации больниц (см. “Ъ” от 16 апреля 2020 года). При этом отказаться от особой поддержки медицинских работников, как и предполагали эксперты, с выходом из пандемии оказалось сложно. Так, на этой неделе правительство приняло постановление о выплате 1,1 млн работников системы здравоохранения ежемесячных надбавок в размере от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. руб. (подробнее см. “Ъ” от 9 января). Схожие процессы были характерны для всего мира, и аналитики ВЭФ, озабоченные разгоном роста цен на медицинские услуги, предлагают властям сосредоточиться на поисках новых решений превращения масштабных вливаний в более равномерное и эффективное развитие отрасли. Еще один доклад ВЭФ посвящен преимуществам подхода ценообразования, ориентированного на результат, при котором оплачивается не объем предоставленных пациенту медицинских услуг, а их результат, что должно сократить количество ненужных медицинских вмешательств и стимулировать исследования, ориентированные на более эффективную работу врачей и медицинского оборудования.

Кроме того, в ВЭФ отмечают, что в 2023 году сохранятся проблемы, которые были вызваны пандемией, но усугубляются политическими конфликтами, включая военную операцию РФ на Украине (разрывы цепочек поставок, макроэкономическая нестабильность, нехватка работников и ухудшение психического здоровья граждан). Главные рекомендации ВЭФ, обращенные к властям,— быстрее и эффективнее стимулировать инвестиции в инновационные разработки и оптимизацию логистики, а также совершенствовать госрегулирование, которое позволит направить инвестиции на решение, а не консервацию проблем.

Кристина Боровикова