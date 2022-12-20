Здесь стоком пахнет

Продавцы парфюмерии наращивают запасы перед высоким предновогодним сезоном. На начало декабря в магазинах и на складах скопилось более 136 млн флаконов, что почти на 14% больше, чем годом ранее. Создание стоков оправданно в условиях колебания курсов валют и сохраняющейся нестабильности в логистике, отмечают эксперты, но потребительский спрос в категории, по их мнению, пока выглядит сдержанным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По состоянию на 1 декабря на складах и в магазинах в России скопилось более 136 млн флаконов парфюмерии, что на 13,6% больше, чем годом ранее, подсчитал оператор системы цифровой маркировки ЦРПТ. По данным компании, за последние три месяца в Россию импортировано 14,4 млн флаконов духов, еще 18 млн единиц выпущено местными компаниями.

Заместитель гендиректора «Суперкосметикс» (сеть магазинов Cosmotheca) Екатерина Калоша говорит, что, несмотря на «изменение геополитической ситуации», в этом году поставки парфюма практически всех брендов в сети «сохранили положительную динамику». В «Л’Этуаль» заявили, что продолжают расширять линейку ароматов за счет поставщиков из России, Европы, Кореи, Японии, Китая, США, Австралии, ОАЭ и иных стран. За первую половину года в ассортименте сети появилось более десяти новых парфюмерных брендов, добавили в «Л’Этуаль». В сетях «Иль де Ботэ», «Рив Гош» и «Золотое яблоко» комментарии не предоставили.

Стоки парфюмерии формируются осенью из расчета на повышенный спрос перед новогодними праздниками, отмечает руководитель товарной группы «Духи» ЦРПТ Кирилл Волков. Увеличению объема закупок способствует и укрепившийся курс рубля, а его заметное ослабление 19 декабря подтвердило целесообразность этой стратегии, указывает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петр Бобровский добавляет, что многие парфюмерные сети одномоментно закупают большие объемы для поддержания широкого ассортимента на полке, учитывая сохраняющуюся нестабильность в логистике.

По оценкам АППИК БХ, на импорт приходится около 70% продающейся в РФ парфюмерии. Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что крупные сети в основном уже скорректировали маршруты поставок. Кирилл Волков добавляет, что изменение логистики повлияло на стоимость парфюма, но незначительно. В среднем флакон духов за год подорожал на 3%, до 1,6 тыс. руб., подсчитали в ЦРПТ. Екатерина Калоша говорит, что в Cosmotheca цены незначительно выросли только на определенные позиции.

По словам Кирилла Волкова, текущих стоков может хватить более чем на год, если спрос этой зимой окажется на уровне прошлогоднего. Пока, судя по данным аналитиков торговой недвижимости, покупательная активность в сегменте невысока. По данным Focus Technologies, магазины парфюмерии и косметики по итогам января—ноября 2022 года показали наиболее выраженное падение числа покупателей. Трафик в таких торговых точках оказался на 15% ниже прошлогоднего, а оборот — на 4% меньше, чем годом ранее, подсчитали в компании. В «Л’Этуаль» отмечают увеличение спроса на парфюмерию в ноябре по сравнению с 2021 годом. Отдельно в сети говорят о приросте в категории подарочных наборов в связи с «подготовкой к новогодним праздникам».

Петр Бобровский объясняет снижение трафика розничных магазинов косметики и парфюмерии растущей долей онлайн-покупок. По словам Михаила Бурмистрова, онлайн-продажи в категории косметики и парфюмерии за год выросли более чем на 80%, превысив 290 млрд руб., а уровень проникновения онлайн в категории почти удвоился, до 36% от потребителей. Как отмечает Петр Бобровский, некоторые сети сегодня стимулируют онлайн-продажи за счет дополнительного ассортимента, которого нет на полках магазинов. В целом, по оценке Infoline, оборот российского рынка косметики для ухода и парфюмерии за 2022 год снизится на 4–5%, до примерно 800 млрд руб. год к году.

Алина Савицкая, Александра Мерцалова