В МИД Белоруссии назвали санкции США вмешательством во внутренние дела

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал введенные Вашингтоном ограничительные меры. Согласно заявлению господина Глаза, в Минске эти санкции считают вмешательством в суверенные дела республики.

Также эти ограничительные меры в Белоруссии сочли попыткой оказать давление на судебную систему, сообщил представитель МИДа ТАСС. «Недальновидные и ошибочные» ограничительные меры получат соответствующую реакцию белорусских властей, сообщил Анатолий Глаз.

Ранее США расширили ограничительные меры за «подрыв демократии» в Белоруссии. Санкции были введены против 25 физлиц. В целом после 2020 года под визовые санкции попали более 300 человек. Эти ограничительные меры, по заявлению США, имеют отношение к подавлению протестов в Белоруссии после выборов, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко. Массовые демонстрации в республике завершились зимой 2021 года.

Вчера, 17 января, в Вашингтоне заявили, что «подавление белорусского народа продолжается».

Мария Федотова