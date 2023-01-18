НАТО расширит боевые группы на восточном фланге до бригад

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в ближайшее время альянс расширит численность боевых групп до бригадного уровня на восточном фланге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирча Джоанэ

Фото: Visar Kryeziu / AP Мирча Джоанэ

Фото: Visar Kryeziu / AP

«НАТО добивается прогресса по быстрому расширению своих боевых групп на восточном фланге до бригадного уровня... Эта цель будет достигнута в кратчайшие сроки»,— сказал господин Джоанэ в ходе заседания Военного комитета НАТО (его трансляция доступна на сайте альянса).

Он пояснил, что страны НАТО должны готовиться к долгосрочной поддержке Украины и нарастить производства вооружения для поставок ВСУ. Для этого организация может увеличить инвестиции в оборону.

Типичная стандартная бригада НАТО состоит примерно из 3,2–5,5 тыс. военнослужащих. О планах увеличить численность своих войск в каждой из восточноевропейских стран с батальонного до бригадного уровня говорил еще в июне 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг.

После ввода российских войск на Украину Североатлантический альянс увеличил активность на восточном фланге. В мае о решении присоединиться к военному блоку объявили Швеция и Финляндия. Процесс расширения НАТО осложняется из-за позиции Турции.

Подробнее о расширении НАТО на восточном фланге — в материале «Ъ» «Расширение НАТО сужается».

Андрей Сапожников