Журналистке Баязитовой продлили арест до 7 февраля

Кузьминский суд Москвы продлил арест журналистки Life.ru и автора Telegram-канала «Адские бабки» Александры Баязитовой до 7 февраля 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Госпожу Баязитову обвиняют в вымогательстве 1,2 млн руб. у вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере). По этому делу также проходят медиатехнолог Ольга Архарова, которая находится в СИЗО, и пиар-менеджер Инна Чурилова, которую перевели под домашний арест, после того как она полностью признала вину.

Александру Баязитову задержали на два месяца 10 августа. Ей и остальным фигурантам грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, обвиняемые вымогали 1,2 млн руб. за непубликацию информации, порочащей Александра Ушакова. Госпожа Баязитова вину не признает.

Подробнее об этом деле читайте в материале «Ъ» «Суд не поверил в коммерческую сделку».

Дарья Эрозбек